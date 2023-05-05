Производство дронов в Украине: в Раде инициируют принятие важных изменений

Народные депутаты в сессионном зале. Фото: пресс-служба ВРУ

В Украине активно готовятся к налаживанию производства отечественных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В Верховной Раде инициировали принятие важных изменений.

Об этом рассказал глава Налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

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Так, в парламент внесут два законопроекта, призванных поддержать производство дронов в Украине.

"Вместе с коллегами подаю пакет законопроектов об освобождении от налогообложения запасных частей для дронов. Освобождению подлежат специфические детали, необходимые для налаживания производства дронов в Украине. Считаю, что у нас есть все основания не только для насыщения армии необходимой для Победы военной техникой, но и для развития самой мощной отрасли в мире", — написал он.

Как уточнил заместитель главы Налогового комитета Ярослав Железняк, проекты предусматривают освобождение на время военного положения от НДС и пошлины ввоза составляющих (материалы, узлы, агрегаты оборудования и комплектующие) БПЛА, ввозимых предприятиями для собственной производственной деятельности по производству и ремонту.

Предприятия, которые будут ввозить такие составляющие, должны отчитываться об использовании таких товаров. В случае нецелевого использования ввозимых товаров компании заставят доплатить таможенные платежи, от которых были освобождены и оплатить пеню.

Речь идет о таких законопроектах, которые внесут изменения в Налоговый и Таможенный Кодекс Украины:

О внесении изменений в подраздел 2 раздела ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины по освобождению от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу товаров для нужд производства и/или ремонта беспилотных систем";

Проект Закона "О внесении изменения в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины об освобождении от налогообложения ввозной пошлиной товаров для нужд производства и ремонта беспилотных систем".

Напомним, в феврале Верховная Рада Украины (ВРУ) поддержала два законопроекта №8360/8361-д, благодаря которым украинцы могут завозить тепловизоры, приборы ночного видения, беспилотники и рации без уплаты пошлин и НДС.

Также мы писали, что в Украине планируется ввести штрафы за нарушение правил запуска беспилотных аппаратов. Парламент принял в первом чтении соответствующий законопроект 2911-IX.