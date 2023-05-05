Виробництво дронів в Україні: у Раді ініціюють ухвалення важливих змін

Народні депутати у сесійній залі. Фото: пресслужба ВРУ

В Україні активно готуються до налагодження виробництва вітчизняних безпілотних літальних апаратів (БПЛА). У Верховній Раді ініціювали ухвалення важливих змін.

Про це розповів голова Податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

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Так, у парламент внесуть два законопроєкти, покликаних підтримати виробництво дронів в Україні.

"Разом з колегами подаю пакет законопроєктів про звільнення від оподаткування запасних частин для дронів. Звільненню підлягають специфічні деталі, які необхідні для налагодження виробництва дронів в Україні. Вважаю, що ми маємо всі підстави не тільки для насичення армії необхідною для Перемоги військовою технікою, але й для розбудови найпотужнішої галузі у світі", — написав він.

Як уточнив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк, проєкти передбачають звільнення на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових (матеріали, вузли, агрегати устаткування та комплектуючі) БПЛА, що ввозяться підприємствами для власної виробничої діяльності з виробництва та ремонту.

Підприємства, які ввозитимуть такі складові повинні звітувати про використання таких товарів. У разі нецільового використання ввезених товарів компанії змусять доплатити митні платежі від яких його було звільнено та сплатити пеню.

Йдеться про такі законопроєкти, які внесуть зміни у Податковий та Митний Кодекси України:

Про внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення товарів для потреб виробництва та/або ремонту безпілотних систем";

Проєкт Закону "Про внесення зміни до розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів для потреб виробництва та/або ремонту безпілотних систем".

Нагадаємо, у лютому Верховна Рада України (ВРУ) підтримала два законопроєкти №8360/8361-д, завдяки яким українці можуть завозити тепловізори, прилади нічного бачення, безпілотники та рації без сплати мит та ПДВ.

Також ми писали, що в Україні планують запровадити штрафи за порушення правил запуску безпілотних апаратів. Парламент ухвалив у першому читанні відповідний законопроєкт 2911-IX.