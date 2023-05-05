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В Україні введуть нові штрафи до 8,5 тис. грн: за що пропонують карати

5 травня 2023 08:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи в Україні — депутати пропонують карати громадян за безпілотники
Управління безпілотним апаратом. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні планують запровадити штрафи за порушення правил запуску безпілотних апаратів. Парламент ухвалив у першому читанні відповідний законопроєкт 2911-IX.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради України (ВРУ).

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Деталі законопроєкту

Ініціатором ухвалення такого законопроєкту виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Документ передбачає введення штрафів за порушення порядку і правил використання повітряного простору під час експлуатації безпілотників. Він внесе зміни до ст. 111 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У разі його ухвалення у цілому в країні з'явиться нове покарання для громадян — "адмінвідповідальність за порушення порядку та правил використання повітряного простору України користувачами безпілотних повітряних суден".

Порушників пропонують карати штрафами від 1,02 тис. до 6,8 тис. грн. За повторне порушення протягом року — від 6,8 тис. до 8,5 тис. грн із конфіскацією безпілотника.

Розглядатимуть такі справи та накладатимуть штрафи суди, поліцейські та прикордонники. Раніше відповідні питання належали до сфери Державіаслужби.

Нагадаємо,  в Україні посилять захист прав працівників в рамках зближення з Європейським Союзом (ЄС). Верховна Рада ухвалила у першому читанні відповідний законопроєкт.

Також ми писали, що на українців за кордоном чекають штрафи через доступ податківців до рахунків. В Україні запрацюють європейські стандарти податкової звітності, покликані суттєво посилити прозорість платників податків перед державою.

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