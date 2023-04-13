Курс доллара — в МВФ спрогнозировали стоимость валюты до конца года

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На украинском валютном рынке наблюдается стабильное снижение курса доллара, который уже вплотную приблизился к официальному. Однако такие тенденции изменятся, учитывая прогноз Международного валютного фонда (МВФ).

Это следует из документа World Economic Outlook МВФ за апрель 2023 года.

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Какой ожидают курс в МВФ

Согласно прогнозу Фонда, в среднем официальный курс в этом году составит 40,7 гривны за доллар. Это значительно выше нынешнего фиксированного курса Национального банка Украины (НБУ) на уровне 36,6 гривны. Однако показатель меньше правительственного прогноза, прописанного в Государственном бюджете на 2023 год.

По расчетам МВФ, уровень номинального ВВП Украины составит 6050 млрд гривен, долларового ВВП — 148,7 млрд долларов. Реальный ВВП Украины снизится на 3,0% после понижения на 30,3% в прошлом году.

При этом в Фонде ожидают, что инфляция (декабрь к декабрю) замедлится в этом году до 20% после 26,6% в 2022-м.

Также в МВФ прогнозируют, что уровень безработицы сократится до 20,9% против 24,5% в прошлом году.

Какие сейчас цены в обменниках и банках

По состоянию на 13 апреля в обменных пунктах доллар в среднем покупают по 37,67, а продают по 37,77 грн. Евро покупают за 40,90 грн., а продают за 41,10 грн.

ПриватБанк — 37,05 грн (+5 коп.) — 37,55 грн (+5 коп.);

Ощадбанк — 37,30 грн (+5 коп.) — 38,25;

Укрэксимбанк — 37,45 грн — 38,05 грн;

"Райффайзен" — 37,40 грн — 38,40 грн;

ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Графика: Мinfin

Напомним, среднегодовой курс доллара в 2023 году ожидается на уровне 42 гривны за доллар, согласно Госбюджету. Как говорят эксперты, наличный курс будет выше на 10–15%.

На днях Национальный банк отметил рекордное падение курса американской валюты. В марте этого года на валютном рынке средний курс наличного доллара в продаже потерял 3,4%, опустившись до отметки 38,55 гривны — минимума с лета 2022 года.

Также мы писали, что в Украину поступил первый транш от Международного валютного фонда (МВФ), увеличивший объем золотовалютных резервов Украины до самого высокого уровня с 2011 года. Теперь они превышают 32 млрд долларов.