Курс долара — у МВФ спрогнозували вартість валюти до кінця року

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

На українському валютному ринку спостерігається стабільне зниження курсу долара, який вже впритул наблизився до офіційного. Однак такі тенденції зміняться, з огляду на прогноз Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Це випливає із документа World Economic Outlook МВФ за квітень 2023 року.

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Який очікують курс у МВФ

Відповідно до прогнозу Фонду, у середньому офіційний курс цього року становитиме 40,7 гривні за долар. Це значно вище, ніж нинішній фіксований курс Національного банку України (НБУ) на рівні 36,6 гривні. Проте показник менший від урядового прогнозу, прописаного у Державному бюджеті на 2023 рік.

За розрахунками МВФ, рівень номінального ВВП України становитиме 6050 млрд гривень, доларового ВВП — 148,7 млрд доларів. Реальний ВВП України знизиться на 3,0% після зниження на 30,3% минулого року.

При цьому у Фонді очікують, що інфляція (грудень до грудня) уповільниться цьогоріч до 20,0% після 26,6% у 2022-му.

Також у МВФ прогнозують, що рівень безробіття скоротиться до 20,9% проти 24,5% минулого року.

Які зараз ціни в обмінниках та банках

Станом на 13 квітня в обмінних пунктах долар у середньому купують за 37,67, а продають за 37,77 грн. Євро купують за 40,90, а продають за 41,10 грн.

ПриватБанк — 37,05 грн (+5 коп.) — 37,55 грн (+5 коп.);

Ощадбанк — 37,30 грн (+5 коп.) — 38,25;

Укрексімбанк — 37,45 грн — 38,05 грн;

"Райффайзен" — 37,40 грн — 38,40 грн;

ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Графіка: Мinfin

Нагадаємо, середньорічний курс долара у 2023 році очікується на рівні 42 гривні за долар, згідно з Держбюджетом. Як кажуть експерти, готівковий курс буде вищий на 10-15%.

Днями Національний банк констатував рекордне падіння курсу американської валюти. У березні цього року на валютному ринку середній курс готівкового долара у продажу втратив 3,4%, опустившись до позначки 38,55 гривні — мінімуму з літа 2022 року.

Також ми писали, що в Україну надійшов перший транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ), який збільшив обсяг золотовалютних резервів України до найвищого рівня з 2011 року. Тепер вони перевищують 32 млрд доларів.