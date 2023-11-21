Налоги на сверхприбыль банков — известно решение Рады

Американская валюта на кассе банка. Фото: Unplush

Верховная Рада приняла проект закона 9656-д, предусматривающий дополнительное временное налогообложение банков. Документ поддержали во втором чтении и в целом.

Об этом рассказал глава Финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

Читайте также:

Подробнее о законопроекте

По словам Гетманцева, во время подготовки проекта ко второму чтению первоначальная версия документа получила некоторые изменения:

ставка налогообложения сверхприбылей банков по результатам 2023-го составит 50%;

базовая ставка налога на прибыль для банков в 2024-м будет равна 25%.

До этого предлагали уплату налога в госбюджет на уровне 36% с доходов 2024-2025 годов. Сейчас налог составляет 18%.

"Благодарен Нацбанку и коллегам за конструктивный подход и плодотворное обсуждение", — сообщил глава профильного комитета.

Источник: ВРУ

Ожидается, что такая инициатива позволит обеспечить дополнительные поступления в государственную казну для финансирования военных расходов, добавил нардеп.

Сверхприбыль банков в 2023-м

Как сообщал Национальный банк, платежеспособные банки в январе-сентябре этого года отчитались о рекордной прибыли. Финучреждения суммарно получили 109,85 млрд грн прибыли (после налогообложения).

Наибольший объем прибыли у государственного ПриватБанка — 43,37 млрд грн. Далее следует еще одно государственное финучреждение Ощадбанк — 14,17 млрд грн. Также в пятерке лидеров по прибыли: Райффайзен Банк — 6,13 млрд грн, Укрсиббанк — 5,68 млрд грн, ПУМБ — 5,66 млрд грн.

Что еще стоит знать

Ранее мы сообщали, что Комитет Верховной Рады рекомендовал принять во втором чтении законопроект о налогообложении сверхприбылей банков. При этом ставки налогов и сроки изменились.

Также мы писали, что в Украине народные депутаты могут ввести налоги на криптовалюту. В Верховную Раду внесли соответствующий законопроект.