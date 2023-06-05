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Отечественного газа станет больше: Нафтогаз запускает новую скважину

5 июня 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Отказ от импорта газа — Нафтогаз расширяет добычу
Участок добычи украинских энергоресурсов. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

НАК "Нафтогаз Украины" в рамках озвученных планов обойтись без импортного природного газа во время отопительного сезона 2023/24 — запустил новую мощную скважину на востоке страны. В этом году там намерены пробурить еще пять новых.

Об этом сообщили в пресс-центре группы "Нафтогаз".

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Расширение географии добычи газа

Как отмечают в пресс-центре Нафтогаза, Укргаздобыча завершила бурение и запуск в эксплуатацию скважины, способной ежедневно обеспечивать 230 тысяч кубических метров "голубого топлива".

По словам главы НАК Алексея Чернышева, скважина располагается на месторождении, открытом около 45 лет назад. Его долго считали неперспективным. Однако специалисты Укргаздобычи доказали обратное, обнаружив дополнительные запасы природного газа в недрах.

"Команда разработчиков Укргаздобычи, применив обновленные подходы к интерпретации данных, обнаружила дополнительные запасы газа в недрах. Я очень благодарен всем присоединившимся к этой работе специалистам", — подчеркнул Чернышев.

Будущая зима без импорта

Ранее в Нафтогазе рассказали о планах в 2023 году прекратить закупки природного газа за границей. Удовлетворять потребности рынка намерены исключительно за счет увеличения внутренней добычи.

Так, в этом году Нафтогаз планирует нарастить добычу "голубого топлива" на 8%, частные компании — на 16%, но в условиях запрета экспорта. Увеличить объем добычи отечественного газа хотят на 1 млрд. куб. м.

В частности, крупнейшая украинская нефтедобывающая компания "Укрнафта", которая с осени прошлого года перешла в собственность государства, и "Укргаздобыча" изучают возможности совместной добычи нефти и газа. Рассматривают ряд лицензионных участков, где владельцем разрешений на добычу есть одна компания, а скважины принадлежат другой.

Что касается стоимости "голубого топлива" для населения, то в компании не намерены нарушать мораторий, установленный во время военного положения в стране. Для бытовых клиентов стоимость останется неизменной — 7,96 грн за кубометр до 1 мая 2024 года включительно.

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Напомним, российские массированные ракетные удары повредили более трехсот объектов по добыче "голубого топлива". По предварительным оценкам, потеряны газодобывающие мощности на примерно 700 млн долларов.

Также мы писали, что украинцев предупредили о том, что платить за распределение природного газа нужно по-новому. Это связано с переходом местных облгазов в управление НАК "Нафтогаз Украины".

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