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Власти сэкономят на электричестве для больниц 55 млн грн — что известно

10 мая 2024 12:33
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Электричество для больниц — власти нашли, как сэкономить 55 млн грн
Установка солнечных панелей. Фото: Pexels
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине власти планируют сэкономить 55 млн гривен на электрической энергии для медицинских учреждений. Это станет возможным благодаря установке солнечных электростанций (СЭС).

Об этом рассказали в Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады.

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Появление солнечных электростанций в больницах

Как отмечают в Комитете, до конца 2024 года солнечными электростанциями (СЭС) оснастят 270 медицинских учреждений. По подсчетам, экономия средств составит за год 55 млн гривен, а через 30 лет — около 1,5 млрд гривен.

Ожидается, что такие СЭС смонтируют в 190 населенных пунктах, на больницах и амбулаториях, которые ежегодно посещают 2 млн граждан. Около четверти таких медицинских учреждений вместе с СЭС будут иметь установки по хранению энергии.

"Мощность СЭС от 7 до 100 кВт, что позволит покрывать от 20 до 70% потребностей медицинского учреждения в электроэнергии и экономить бюджетные средства учреждения и громады. Около 5% такой сгенерированной электроэнергии можно будет продавать в сеть", — пояснили в Комитете.

 

электричество
Источник: Комитет энергетики ВРУ

Продажа больницей-электростанцией энергии

По словам главы Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, впервые в Украине стартовала продажа в сеть электроэнергии, произведенной с помощью солнечных панелей на крыше Хмельницкого лечебно-диагностического центра.

"Этот случай пока уникален, но сотни больниц смогут стать еще и немного электростанциями. Ведь это тоже деньги для больниц", — сообщил он.

Год назад Минздрав объявил старт совместного с Минэнергетики проекта "Луч надежды", предусматривающий оснащение солнечными панелями медучреждений. Известно, что кроме панелей на заведениях установят установки для хранения электроэнергии. Это позволит обеспечить энергопитание больниц минимум на четыре часа.

Проект финансируется на средства международных партнеров.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве энергетики продолжается обсуждение роста тарифов на электроэнергию. В связи с последними российскими обстрелами, целью которых являлась энергетическая инфраструктура, нужны ресурсы для следующего отопительного сезона.

Также мы писали, что 10 мая в энергосистеме Украины сохраняется дефицит электроэнергии. В связи с этим, Укрэнерго в отдельные часы должно привлекать аварийную помощь и ограничивать потребление для промышленности. Кроме того, украинцев предупреждают и об аварийных отключениях, если ситуация усложнится.

больницы
электроэнергия
сфера энергетики
энергетика
солнечные панели

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