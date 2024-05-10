Тарифи в Україні — одна з послуг ЖКГ може подорожчати на чверть

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Влітку 2024 року тариф на електричну енергію може зрости. Ціна може підвищитися одразу на 33%.

Про це повідомив керівник енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко під час ефіру Київ24.

Читайте також:

Загроза зміни тарифу на електрику

Посадовець зазначив, що зростання вартості електроенергію на понад чверть означає, що ціна сягне 3,50 грн за кВт-год. Проте остаточне рішення про оновлення тарифу ще не ухвалене, тож до 1 червня ціни залишаться незмінними.

При цьому тариф на електрику в Україні має дорівнювати 6 грн/кВт, проте такий різкий стрибок ціни здається нереальним.

"Тому якщо і буде підвищення, то воно має бути послідовним. Зараз 2,68 грн за кВт-год. Мабуть, з червня чи липня можливо очікувати збільшення тарифу до 3,30-3,50 грн за кВт-год. Від такої міри нікуди не можна подітися, оскільки ви знаєте, в якому стані наша енергетична система", — розповів керівник енергетичних програм.

На думку експерта, перехід до поступового підвищення вартості електроенергії до рівня ринкової повинне стати ключовим елементом стратегії підготовки до опалювального сезону. Рішення покликане забезпечити стабільність енергосистеми та ефективного функціонування сфери енергетики у подальшому.

Зі зростанням цін необхідне посилення підтримки найбільш вразливим верствам населення. Йдеться про збільшення обсягу субсидій для уникнення соціальних проблем через зростання тарифів.

Експерт переконаний, що владі необхідно розпочати масштабну велику рекламну кампанію з інформування мешканців країни про важливість заощадження електроенергії. Це вкрай важливо під час високої напруги в енергосистемі.

Прогнози Національного банку

У Національному банку днями оприлюднили прогноз про більш активне зростання цін на електроенергію. Загалом регулятор передбачає повільне приведення тарифів на послуги комунального господарства до економічно обґрунтованого рівня за кілька років.

НБУ заклав "доволі швидке та суттєве зростання цін на електрику", що сформує додатковий тиск на ціни та потреби у посиленні надання допомоги на оплату комунпослуг для українців.

Проте фіксація тарифів на частину послуг буде значним фактором стримування адміністративної складової інфляції.

Які зараз ціни на електрику

Раніше уряд продовжив дію тарифу на електроенергію для населення до 31 травня. Ціна ресурсу для населення надалі становитиме 2,64 грн за кіловат.

Як відомо, мораторій на підвищення комунальних тарифів в країні не стосується електрики та холодної води, тому з 1 червня 2023 року Кабмін підвищив тариф на світло для населення з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

У результаті електрика стала єдиною послугою, на яку під час війни істотно підвищили ціну. Так, за рік послуга подорожчала на 69,7%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила для обговорення зміну тарифів на водопостачання та водовідведення для ряду водоканалів. Вказано, що тарифи потребують негайного перегляду.

Ми також повідомляли, що в Україні постачальники природного газу оприлюднили нові тарифи, які діятимуть протягом року. Йдеться про пропозиції 12 компаній на ринку блакитного палива.