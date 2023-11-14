Субсидии в Украине — кто из владельцев земельных паев не получит помощи

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, при каких условиях наличие земельного пая может стать преградой для получения жилищной субсидии. Есть несколько важных нюансов.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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Как наличие пая влияет на назначение субсидии

Как отмечают специалисты Пенсионного фонда, в целом субсидии назначаются на основе учета дохода, полученного от земли. Наличие земельного пая никак не может стать препятствием на пути получения пособия по оплате коммунальных услуг. Таким образом, домохозяйства, владеющие земельными паями, вполне могут подавать заявления на получение такой государственной помощи.

Однако если при назначении субсидии и ее расчете доход, полученный от земельного пая высок, то могут отказать в праве оказания помощи.

"Наличие земельного пая не влияет на право получения жилищной субсидии. При расчете субсидии учитывается доход, который приносит домохозяйству земельный пай (за тот период, когда он получен). Если земельный пай не сдается в аренду и не приносит дохода, сам факт его наличия не сказывается на назначении домохозяйству жилищной субсидии", — отмечает Пенсионный фонд Украины.

Как рассчитывают субсидию на 2023 год

Формула расчета субсидии следующая: среднемесячный доход домохозяйства делится на количество зарегистрированных в жилом помещении лиц и определяется среднемесячный доход на одного человека.

Этот доход делят на прожиточный минимум, делят на базовый коэффициент 2 и умножают на 15%. То, что вышло, будет процентом от среднемесячного совокупного дохода.

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Напомним, украинцы, которые планируют оформить жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг на зиму, скоро смогут сделать это максимально просто. Подавать заявки можно будет оперативно через государственный портал "Дія".

Также сообщалось, что в Украине всех получателей социальных выплат ждут масштабные проверки. В частности, планируется "почистить" списки и урезать размер жилищных субсидий с помощью мониторинга информации из ряда государственных реестров.