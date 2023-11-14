Субсидії в Україні — хто з власників земельних паїв не отримає допомоги

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, за яких умов наявність земельного паю може стати перепоною для отримання житлової субсидії. Є кілька важливих нюансів.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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Як наявність паю впливає на призначення субсидії

Як зазначають фахівці Пенсійного фонду, загалом субсидії призначають на основі врахування доходу, отриманого від землі. Наявність земельного паю жодним чином не може стати перешкодою на шляху отримання допомоги з оплати комунальних послуг. Таким чином, домогосподарства, які володіють земельними паями, цілком можуть подавати заяви на отримання такої державної допомоги.

Проте, якщо під час призначення субсидії та її розрахунку дохід, отриманий від земельного паю високий, то можуть відмовити у праві надання допомоги.

"Наявність земельного паю не впливає на право отримання житлової субсидії. При розрахунку субсидії враховується дохід, який приносить домогосподарству земельний пай (за той період, коли його отримано). Якщо земельний пай не здається в оренду і не приносить доходу, сам факт його наявності не позначається на призначенні домогосподарству житлової субсидії", — зазначає Пенсійний фонд України.

Як розраховують субсидію на 2023 рік

Формула розрахунку субсидії наступна: середньомісячний дохід домогосподарства ділиться на кількість зареєстрованих у житловому приміщенні осіб і визначається середньомісячний дохід на одну особу.

Цей дохід ділять на прожитковий мінімум, ділять на базовий коефіцієнт 2 і множать на 15%. Те, що вийшло, буде відсотком від середньомісячного сукупного доходу.

Більше про субсидії

Нагадаємо, українці, які планують оформити житлові субсидії на оплату комунальних послуг на зиму, незабаром зможуть це зробити максимально просто. Подавати заявки можна буде оперативно через державний портал "Дія".

Також повідомлялося, що в Україні на всіх отримувачів соціальних виплат чекають масштабні перевірки. Зокрема, планують "почистити" списки та урізати розмір житлових субсидій за допомогою моніторингу інформації з низки державних реєстрів.