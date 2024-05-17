Уоррен Баффет наконец-то раскрыл загадочную компанию, в которую он вложил миллиарды долларов

Американский инвестор и филантроп Уоррен Баффет. Фото: bloomberg.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway, главой которой является один из самых успешных и богатых инвесторов Уоррен Баффет, раскрыла свою крупную долю в страховой компании Chubb. Berkshire Hathaway держала в секрете эти инвестиции с прошлого года.

Об этом сообщает CNN.

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По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам, Berkshire Hathaway приобрела почти 26 миллионов акций Chubb. В денежной стоимости — это примерно 6,7 миллиарда долларов.

Компания Баффета скрывала свою позицию от общественности при наращивании доли. Berkshire Hathaway требовала от Комиссии по ценным бумагам конфиденциального режима в предыдущих отчетах.

Страховая компания Chubb работает в 54 странах. Она попала в заголовки газет в марте после того, как гарантировала выплату президенту Дональду Трампу залога в размере почти 92 миллиона долларов по иску о клевете.

Генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, известный своим инвестиционным мастерством. Инвестиции в Chubb не стали исключением. Акции страховой компании подскочили на более 8% после закрытия торгов в среду, 15 мая.

Инвестиции в Chubb подтверждают инвестиционную стратегию Berkshire Hathaway последних нескольких месяцев. Похоже, компания удвоила ставки на финансовые компании, такие как Ally Financial, American Express и Bank of America. При этом она сократила свои инвестиции в потребительские товары.

Напомним, в апреле 2024 года объем промышленного производства в Китае превысил прогнозы аналитиков. Этому способствовало улучшение внешнего спроса, хотя розничные продажи в стране неожиданно замедлились. Это не единственная проблема, с которой сталкивается экономика КНР.

В начале 2024 года компания Berkshire Hathaway, управляемая одним из самых влиятельных и богатых инвесторов в мире Уоррен Баффет, сократила свои инвестиции в Apple. Согласно документам, рыночная стоимость акций компании из Купертино в портфеле компании снизилась до 135,4 миллиарда долларов.