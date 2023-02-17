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Влияние энергокризиса на мясную и молочную отрасли: что прогнозируют в Минагрополитики

17 февраля 2023 10:21
lis.jpg - Ксения Лисновская
Энергокризис — в Минагрополитики оценили риски для продовольственной безопасности
Рисков для продовольственной безопасности страны на фоне энергетического кризиса пока нет
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Министерстве аграрной политики и продовольствия оценили риски энергетического кризиса на мясную и молочную отрасли. Утверждают, что влияние — не критическое.

Об этом рассказал первый заместитель главы Минагрополитики Тарас Высоцкий во время телемарафона "Единые новости".

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Влияние энергетического кризиса

Как отмечает чиновник, рисков для продовольственной безопасности страны на фоне энергетического кризиса пока нет. Производится достаточное количество продукции. Наблюдается восстановление по сравнению с показателями, которые были в начале войны.

"В Украине достаточно производства всех основных видов продукции, в частности молочной и мясной. Наблюдается тенденция к восстановлению после резкого падения в начале войны", — сообщил он.

Представитель Минагрополитики уточнил, что существует проблема стоимости продукции, но благодаря адаптивности украинских производителей ситуация стабилизируется. Поэтому резких колебаний цен не предвидится, прогнозирует он.

"Энергетика может влиять на ценообразование в целом. Что касается мясной и молочной продукции, то в структуре себестоимости — это не более 5-10% в зависимости от типа продукции. Пока критического влияния энергетического кризиса на производство не предполагается", — отметил замминистра.

Высоцкий добавил, что малым и средним производителям удалось выстоять.

Больше о ценах

Напомним, в магазинах после праздников поползли вверх ценники на некоторые виды мяса. Так, с начала года курятина и говядина прибавили в стоимости несколько гривен.

Украинские супермаркеты снизят цены на куриные яйца в марте текущего года, а более ощутимо после Пасхи. Эксперты утверждают, что это станет возможным благодаря увеличению предложений на рынке на фоне роста объемов производства.

Также эксперты объяснили, почему украинские овощи дороже зарубежных. Это продиктовано тем, что в Украине остаются проблемы с электроснабжением.

В НБУ говорят, что в Украине продукты питания будут продолжать дорожать в 2023-2024 годах. В то же время, рост цен будет происходить более медленными темпами, чем в прошлом году. Потребительская инфляция в этом году будет уменьшаться: с 26,6% в прошлом году до 18,7% в этом году. Затем в 2024 году инфляция составит около 10%. А в следующих годах будет еще меньше.

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