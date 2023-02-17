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Вплив енергокризи на м’ясну та молочну галузі: що прогнозують у Мінагрополітики

17 лютого 2023 10:21
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Енергокриза — у Мінагрополітики оцінили ризики для продовольчої безпеки
Ризиків для продовольчої безпеки країни на тлі енергетичної кризи наразі немає
lis.jpg - Ксенія Лисновська

У Міністерстві аграрної політики та продовольства оцінили ризики енергетичної кризи на м’ясну та молочну галузі. Стверджують, що вплив — не критичний.

Про це розповів перший заступник голови Мінагрополітики Тарас Висоцький під час телемарафону "Єдині новини".

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Вплив енергетичної кризи

Як наголошує посадовець, ризиків для продовольчої безпеки країни на тлі енергетичної кризи наразі немає. Виробляється достатня кількість продукції. Спостерігається відновлення порівняно з показниками, які були на початку війни.

"В Україні достатнє виробництво усіх основних видів продукції, зокрема молочної та м’ясної. Спостерігається тенденція до відновлення після різкого падіння на початку війни", — повідомив він.

Представник Мінагрополітики уточнив, що існує проблема вартості продукції, однак завдяки адаптивності українських виробників ситуація стабілізується. Через це різких коливань цін не передбачається, прогнозує він.

"Енергетика може впливати на ціноутворення загалом. Щодо м’ясної та молочної продукції, то в структурі собівартості — це не більше 5-10% залежно від типу продукції. Наразі критичного впливу енергетичної кризи на виробництво не передбачається", — зауважив заступник міністра.

Висоцький додав, що малим та середнім виробникам вдалося вистояти.

Більше про ціни

Нагадаємо, в магазинах після свят поповзли вгору цінники на деякі види м'яса. Так, з початку року курятина та яловичина додали у вартості кілька гривень.

Українські супермаркети знизять ціни на курячі яйця у березні поточного року, а більш відчутно — після Великодня. Експерти стверджують, що це стане можливо завдяки збільшенню пропозицій на ринку на тлі зростання обсягів виробництва.

Також експерти пояснили, чому українські овочі дорожчі за закордонні. Це продиктовано тим, що в Україні залишаються проблеми з електропостачанням.

У НБУ кажуть, що в Україні продукти харчування продовжать дорожчати у 2023-2024 роках. Водночас зростання цін відбуватиметься більш повільними темпами, ніж минулого року. Споживча інфляція цьогоріч зменшуватиметься: з 26,6% торік до 18,7% у цьому році. Потім у 2024 році інфляція становитиме близько 10%. А у наступних роках — буде ще меншою.

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