Налоги в Украине — налоговикам откроют доступ к счетам украинцев

Украинское финучреждение "Ощадбанк" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В 2023 году в Украине должен заработать автоматический обмен финансовыми и налоговыми данными со странами Европейского союза (ЕС). Юристы уверяют, что украинцев ждет полная "детинизация" из-за раскрытия банками сведений о счетах и остатках их запросов налоговиков.

Новини.LIVE публикуют все, что известно об открытии доступа к счетам.

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В конце марта текущего года украинский парламент принял законопроект относительно автоматического обмена информацией о финансовых счетах №8131. Он предполагает, что первый такой обмен данными может произойти в 2024 году за период с 1 июля по 31 декабря 2023-го. Документ ждет подписи президента.

Как объясняли авторы законопроекта, обмен информацией между украинскими и европейскими налоговиками является частью плана BEPS. Автоматический обмен позволил бы налоговой выявлять и блокировать незадекларированные доходы налоговых резидентов за пределами Украины, а также держать под контролем правильность декларирования доходов и полную уплату налогов.

По словам юристов, целью такого обмена является борьба с уклонением от уплаты налогов и полная "детинизация" доходов граждан.

"Некоторые налоговые резиденты Украины могут скрывать свои доходы за границей. Автоматический обмен информацией станет дополнительным стимулом для своевременного декларирования доходов и уплаты налогов в Украине", - утверждают специалисты.

Как будет работать механизм сбора данных

В рамках автоматического обмена информацией банки смогут собирать сведения обо всех счетах налогоплательщиков других стран в Украине и оперативно передавать в налоговую. После этого налоговики будут передавать такие данные в налоговые службы других стран в зависимости от статуса налоговой резидентности (где граждане должны платить налоги), а также получать аналогичные сведения об украинских налогоплательщиках.

Под обмен попадет следующая информация:

имя/название владельца счета;

дата рождения, адрес;

налоговый номер;

номер банковского счета;

остаток на конец года;

общая сумма доходов от денежных активов за отчетный период.

"Информация, подлежащая обмену, касается остатков наличных на счетах, депозитов в банках, ценных бумаг на инвестиционных счетах и т.д.", - рассказали юристы.

Также автоматическому обмену будет подлежать информация о компаниях, получающих не менее половины пассивного дохода, как пример, дивиденды. Так работают многие открытые украинскими гражданами компании на Кипре, оффшорных зонах.

При этом за невыполнение требований обмена данными будут штрафовать самих финансовых агентов. Размер штрафа составит 100 минимальных зарплат (670 тысяч грн). Банк или страховая компания, даже уплатив штраф, не будут освобождены от обязанности передать в налоговую информацию о счетах.

Также мы писали, что в Украине с 1 июля 2023 года собираются отменить единую льготную систему налогообложения для бизнеса, которая предусматривала уплату только 2% от дохода (до войны было 5%). Кабинет министров поддержал соответствующий законопроект, его еще должна рассмотреть Верховная Рада.

Напомним, в Украине освободили от налогов на недвижимость некоторые жилые и нежилые объекты. Речь идет о тех, которые были разрушены или повреждены из-за российской вооруженной агрессии.