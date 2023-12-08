Оборона страны в 2024 году — в Кабмине назвали сумму налогов, которые пойдут на ВСУ

Деньги в кошельке. Фото: Unplush

В 2024 году на армию, оборону и безопасность страны планируют направить около 1,7 трлн гривен. В частности весь объем налогов, который заплатят в бюджет украинцы и бизнес, пойдет на оборонную сферу.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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"Экономика войны: каждая гривна налогов уйдет на армию", — говорится в сообщении украинского правительства.

В Кабинете министров рассказали, что в следующем году хотят собрать с граждан и бизнеса 1,575 трлн гривен налогов.

Также правительство планирует привлечь на оборонные нужды средства, которые получит благодаря размещению военных облигаций, получению дивидендов от госкомпаний, прибыли Национального банка, приватизации. Что касается других расходов, то государство рассчитывает на финансирование международных партнеров.

В Кабмине отметили, что в 2023-м экономика восстанавливалась быстрее, бизнес и граждане платили больше налогов, и в целом страна смогла привлечь деньги от международных партнеров для финансирования невоенных расходов. Благодаря этому постоянно удавалось увеличивать оборонный бюджет.

В 2024 году также каждую гривну из собственных поступлений госбюджета направят на победу Украины, добавили в пресс-службе.

Правительство опубликовало детали в инфографике.

Источник: Кабмин

Главные показатели бюджета-2024

Согласно главной смете страны, в 2024 году доходы государства вырастут на 25%, до 1 трлн 768,5 млрд гривен. В то же время расходы сократятся на 2,5%, до 3 трлн 309 млрд гривен.

Граничный дефицит госбюджета составит 1 трлн 571,5 млрд гривен, что меньше на 21,8%, а государственный долг вырастет на 22,1%, до 7 трлн 460,1 млрд гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине власти намерены существенно повысить уровень акциза на автомобильный газ. Деньги от акцизов и НДС являются значительной частью доходов госбюджета. В этом году собрали 60 млрд гривен, а в следующем году сумма должна вырасти.

Также мы писали, что согласно подписанному президентом Владимиру Зеленскому закону о госбюджете на 2024 год, почти половину средств потратят на национальную безопасность и оборону. Однако интересно, что на информационную политику в следующем году уйдет более 3 млрд грн. Таким образом, государство будет поддерживать два главных фронта.