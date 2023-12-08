Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Всі податки підуть на оборону у 2024 році — у Кабміні назвали суму arrow

Всі податки підуть на оборону у 2024 році — у Кабміні назвали суму

8 грудня 2023 11:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Оборона країни у 2024 році — у Кабміні назвали суму податків, які підуть на ЗСУ
Гроші в гаманці. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У 2024 році на армію, оборону та безпеку країни планують спрямувати майже 1,7 трлн гривень. Зокрема, весь обсяг податків, який сплатять у бюджет українці та бізнес, піде на оборонну сферу.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Читайте також:

Яка сума зібраних податків піде на ЗСУ

"Економіка війни: кожна гривня податків піде на армію", — йдеться у повідомленні українського уряду.

У Кабінеті міністрів розповіли, що наступного року хочуть зібрати з громадян та бізнесу 1,575 трлн гривень податків.

Також уряд планує залучити на оборонні потреби кошти, які отримає завдяки: розміщенню військових облігацій, отриманню дивідендів від держкомпаній, прибутку Національного банку, приватизації. Щодо інших видатків, то держава розраховує на фінансування міжнародних партнерів.

У Кабміні зауважили, що у 2023-му економіка відновлювалася швидше, бізнес і громадяни сплачували більше податків, і загалом країна змогла залучити гроші від міжнародних партнерів для фінансування невійськових видатків. Завдяки цьому цьогоріч постійно вдавалося збільшувати оборонний бюджет.

У 2024 році так само кожну гривню з власних надходжень держбюджету спрямують на перемогу України, додали у пресслужбі.

Уряд опублікував деталі в інфографіці.

 

податки 2024 рік
Джерело: Кабмін

Головні показники бюджету-2024

Згідно з головним кошторисом країни, 2024 року доходи держави зростуть на 25%, до 1 трлн 768,5 млрд гривень. Водночас витрати скоряться на 2,5%, до 3 трлн 309 млрд гривень.

Граничний дефіцит держбюджету становитиме 1 трлн 571,5 млрд гривень, що менше на 21,8%, а державний борг зросте на 22,1%, до 7 трлн 460,1 млрд гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні влада має намір суттєво підвищити рівень акцизу на автомобільний газ. Гроші від акцизів і ПДВ є значною частиною доходів держбюджету. Цьогоріч зібрали 60 млрд гривень, а наступного року сума має зрости.

Також ми писали, що згідно з підписаним президентом Володимиром Зеленським законом про держбюджет на 2024 рік, майже половину коштів витратять на національну безпеку та оборону. Однак цікаво, що на інформаційну політику наступного року піде понад 3 млрд грн. Таким чином держава підтримуватиме два головні фронти. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі