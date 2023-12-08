Оборона країни у 2024 році — у Кабміні назвали суму податків, які підуть на ЗСУ

Гроші в гаманці. Фото: Unplush

У 2024 році на армію, оборону та безпеку країни планують спрямувати майже 1,7 трлн гривень. Зокрема, весь обсяг податків, який сплатять у бюджет українці та бізнес, піде на оборонну сферу.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Читайте також:

Яка сума зібраних податків піде на ЗСУ

"Економіка війни: кожна гривня податків піде на армію", — йдеться у повідомленні українського уряду.

У Кабінеті міністрів розповіли, що наступного року хочуть зібрати з громадян та бізнесу 1,575 трлн гривень податків.

Також уряд планує залучити на оборонні потреби кошти, які отримає завдяки: розміщенню військових облігацій, отриманню дивідендів від держкомпаній, прибутку Національного банку, приватизації. Щодо інших видатків, то держава розраховує на фінансування міжнародних партнерів.

У Кабміні зауважили, що у 2023-му економіка відновлювалася швидше, бізнес і громадяни сплачували більше податків, і загалом країна змогла залучити гроші від міжнародних партнерів для фінансування невійськових видатків. Завдяки цьому цьогоріч постійно вдавалося збільшувати оборонний бюджет.

У 2024 році так само кожну гривню з власних надходжень держбюджету спрямують на перемогу України, додали у пресслужбі.

Уряд опублікував деталі в інфографіці.

Джерело: Кабмін

Головні показники бюджету-2024

Згідно з головним кошторисом країни, 2024 року доходи держави зростуть на 25%, до 1 трлн 768,5 млрд гривень. Водночас витрати скоряться на 2,5%, до 3 трлн 309 млрд гривень.

Граничний дефіцит держбюджету становитиме 1 трлн 571,5 млрд гривень, що менше на 21,8%, а державний борг зросте на 22,1%, до 7 трлн 460,1 млрд гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні влада має намір суттєво підвищити рівень акцизу на автомобільний газ. Гроші від акцизів і ПДВ є значною частиною доходів держбюджету. Цьогоріч зібрали 60 млрд гривень, а наступного року сума має зрости.

Також ми писали, що згідно з підписаним президентом Володимиром Зеленським законом про держбюджет на 2024 рік, майже половину коштів витратять на національну безпеку та оборону. Однак цікаво, що на інформаційну політику наступного року піде понад 3 млрд грн. Таким чином держава підтримуватиме два головні фронти.