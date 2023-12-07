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Акциз на автогаз зросте — які зміни готує влада на 2024 рік

7 грудня 2023 07:49
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на автогаз зростуть у 2024 році — як влада планує підвищити акциз
Заправка автомобіля. Фото: zprz.city
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні влада має намір суттєво підвищити рівень акцизу на автомобільний газ. Такі зміни на паливному ринку відповідатимуть "європейській практиці".

Про це розповіли у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради.

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Як зміниться акциз на автогаз у 2024 році

За словами голови профільного комітету Данила Гетманцева, новий рівень акцизу на скраплений газ запровадять у 2024 році. Упродовж найближчого часу акциз підвищать з поточних 52 до 170 євро.

Гетманцев зазначає, що гроші від акцизів і ПДВ є значною частиною доходів державного бюджету, становлячи близько 60 млрд гривень. Наступного року сума має зрости.

Політик попередив, що підняття рівня акцизу на автомобільний газ є питанням лише кількох місяців.

"Основним аргументом, чому раніше акциз на газ був низьким, є те, що колись на ринку LPG були впливові лобісти, ніж на ринку бензинів", — уточнив народний депутат.

Голова Податкового комітету вважає, що співвідношення має бути в енергомісткості: у разі ставки на бензин у 213 євро за одну тис. літрів, ставка на автогаз мала б становити 160-170 євро. Україна слідуватиме європейській практиці.

З липня 2023 року податки на пальне в Україні повернули на довоєнний рівень:

  • ПДВ підвищили до 20%;
  • акциз на бензин — до 213 євро за 1 тис. л;
  • на дизельне пальне — до 139 євро за 1 тис. л.

Скільки зараз коштує автогаз

У четвер, 7 грудня, середня вартість дизпального та бензину в Україні майже не змінились, а ціна на автогаз після тривалого підвищення залишається на попередньому рівні.

  • автогаз — 36,46 грн/л
  • A-95+ — 56,82 грн/л;
  • А-95 — 53,70 грн/л;
  • А-92 — 51,44 грн/л;
  • дизельне пальне — 53,52 грн/л.

 

ціни на автогаз
Джерело: АвтоРіа

Що ще варто знати

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) проводить дослідження всіх учасників ринку нафтопродуктів, зокрема на предмет картельної змови. За основу взято дефіцит пального, який виник у березні-квітні 2022 року.

Також ми писали, що у Верховній Раді вважають, що складна ситуація на паливному ринку України через блокування кордону з Польщею невдовзі має стабілізуватися. Влада готується до форс-мажорних ситуацій.

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