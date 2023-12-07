Ціни на автогаз зростуть у 2024 році — як влада планує підвищити акциз

Заправка автомобіля. Фото: zprz.city

В Україні влада має намір суттєво підвищити рівень акцизу на автомобільний газ. Такі зміни на паливному ринку відповідатимуть "європейській практиці".

Про це розповіли у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради.

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Як зміниться акциз на автогаз у 2024 році

За словами голови профільного комітету Данила Гетманцева, новий рівень акцизу на скраплений газ запровадять у 2024 році. Упродовж найближчого часу акциз підвищать з поточних 52 до 170 євро.

Гетманцев зазначає, що гроші від акцизів і ПДВ є значною частиною доходів державного бюджету, становлячи близько 60 млрд гривень. Наступного року сума має зрости.

Політик попередив, що підняття рівня акцизу на автомобільний газ є питанням лише кількох місяців.

"Основним аргументом, чому раніше акциз на газ був низьким, є те, що колись на ринку LPG були впливові лобісти, ніж на ринку бензинів", — уточнив народний депутат.

Голова Податкового комітету вважає, що співвідношення має бути в енергомісткості: у разі ставки на бензин у 213 євро за одну тис. літрів, ставка на автогаз мала б становити 160-170 євро. Україна слідуватиме європейській практиці.

З липня 2023 року податки на пальне в Україні повернули на довоєнний рівень:

ПДВ підвищили до 20%;

акциз на бензин — до 213 євро за 1 тис. л;

на дизельне пальне — до 139 євро за 1 тис. л.

Скільки зараз коштує автогаз

У четвер, 7 грудня, середня вартість дизпального та бензину в Україні майже не змінились, а ціна на автогаз після тривалого підвищення залишається на попередньому рівні.

автогаз — 36,46 грн/л

A-95+ — 56,82 грн/л;

А-95 — 53,70 грн/л;

А-92 — 51,44 грн/л;

дизельне пальне — 53,52 грн/л.

Джерело: АвтоРіа

Що ще варто знати

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) проводить дослідження всіх учасників ринку нафтопродуктів, зокрема на предмет картельної змови. За основу взято дефіцит пального, який виник у березні-квітні 2022 року.

Також ми писали, що у Верховній Раді вважають, що складна ситуація на паливному ринку України через блокування кордону з Польщею невдовзі має стабілізуватися. Влада готується до форс-мажорних ситуацій.