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Потеря статуса внутренне перемещенного лица: список случаев

6 июня 2023 14:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Статус ВПЛ — украинцев лишают госпомощи в четырех случаях
Украинские внутренние переселенцы с детьми Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) позволяет гражданам, покинувшим свои дома из-за боевых действий, получать государственную помощь. Однако его можно потерять по определенным основаниям.

Об этом говорится в материалах Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Как отмечают в Минреинтеграции, переселенцы могут лишиться статуса внутренне перемещенного лица, если не явятся в течение десяти дней в органы социальной защиты населения после проведения проверки по новому месту жительства.

Также лишат статуса ВПЛ при следующих условиях:

  • если граждане со статусом ВПЛ выехали за границу;
  • если внутренние переселенцы вернулись в свои дома;
  • если граждане своевременно не уведомят органы соцзащиты об изменении своего фактического места жительства.

Проверки внутренних переселенцев

Социальные службы имеют право на проверку внутренне перемещенных лиц относительно неправомерного получения госпомощи только при одном условии. Речь идет о наличии такого подозрения.

В то же время, территориальные органы соцслужб должны заранее предупреждать переселенцев о намерении посетить их с целью проверки.

Как отметили в ведомстве, работники соцслужб должны делать предупреждение, ведь недопустима любая дискриминация внутренних переселенцев.

"Людей должны предупреждать. Они не обязаны 24/7 находиться дома, чтобы не потерять денежную помощь от государства, которая им очень необходима", — подчеркивают в Минреинтеграции.

Если в течение 10 дней человек не прибыл в орган соцзащиты для прохождения идентификации, то будет прекращено предоставление помощи на жительство уже со следующего месяца. Деньги за период, когда выплата была прекращена не вернут. Возобновить выплаты можно на следующий месяц только после надлежащего прохождения идентификации.

Речь идет о средствах на проживание в размере 2 тыс. грн на взрослого человека и 3 тыс. грн на детей или человека с инвалидностью.

Свертывание программы помощи ВПЛ

Ранее в правительстве заявили, что рассматривают возможное переформатирование предоставления помощи на жительство внутренним переселенцам. Ее планируют сделать более адресной.

Причиной частичного сворачивания программы помощи ВПЛ является дефицит средств, предусмотренных на такие расходы бюджетом.

Напомним, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали о ситуации с выплатами внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). На днях сообщалось, что деньги переселенцам снова задерживают.

Ранее мы писали, что в украинском правительстве рассказали о некоторых нюансах при трудоустройстве внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Речь идет о подтверждении профессиональной квалификации.

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