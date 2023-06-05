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Затримки виплат переселенцям: у Мінреінтеграції зробили важливу заяву

5 червня 2023 12:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога переселенцям — що відомо про розрахунок за травень
Українські переселенці із валізами. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли про ситуацію із виплатами внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Днями повідомлялося, що гроші переселенцям знову затримують.

Про це поінформували у пресслужбі Мінреінтеграції.

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Як зазначили у відомстві, заборгованість за виплатами допомоги ВПО за травень 2023 року повністю погасили. Йдеться про такі фіксовані суми допомоги:

  • 2 тис. грн — на дорослу людину;
  • 3 тис.грн — на дитину чи для осіб з інвалідністю.

Відповідну допомогу отримують виключно переселенці із  реєстрацією на окупованих територіях, у "гарячих точках". Список таких регіонів щомісяця затверджує Мінреінтеграції.
 
Як зауважила очільниця Міністерства реінтеграції Ірина Верещук, зараз в областях готують різні програми підтримки переселенців.
 
"Маємо не тільки дотримуватися Стратегії ВПО, але й реагувати на нові виклики. Жоден переселенець не може залишитися без виплат і соціального супроводу", — наголосила голова відомства.

Водночас, яку суму було перераховано на покриття виплат для переселенців, у Мінреінтеграції не назвали.

Раніше на черговому засіданні Координаційного штабу з питань внутрішньо переміщених осіб (ВПО) прем’єр Денис Шмигаль наголосив на необхідності негайного вирішення питання боргу.

Нагадаємо, для українських переселенців запрацювала міжнародна платформа допомоги Find Refuge. Її запустила українсько-британська IT-ініціатива Project Ukraine.

Також ми писали, що деякі внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть втратити державну допомогу. Йдеться про кошти на проживання у розмірі 2 тис. грн на дорослу людину та 3 тис. грн на особу з інвалідністю.

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