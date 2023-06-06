Статус ВПО — українців позбавляють держдопомоги у чотирьох випадках

Українські внутрішні переселенці з дітьми. Фото: УНІАН

В Україні статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) дозволяє громадянам, які залишили свої оселі через бойові дії, отримувати державну допомогу. Однак його можна втратити за певних підстав.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Перелік випадків, коли можна втратити статус ВПО

Як зазначають у Мінреінтеграції, переселенці можуть втратити статус внутрішньо переміщеної особи, якщо не з'являться упродовж десяти днів в органи соціального захисту населення після проведення перевірки за новим місцем проживання.

Також позбавлять статусу ВПО за таких умов:

якщо громадяни зі статусом ВПО виїхали за кордон;

якщо внутрішні переселенці повернулися у свої домівки;

якщо громадяни своєчасно не поінформують органи соцзахисту про зміну свого фактичного місця проживання.

Перевірки внутрішніх переселенців

Соціальні служби мають право на здійснення перевірки внутрішньо переміщених осіб щодо неправомірного отримання держдопомоги лише за однієї умови. Йдеться про наявність такої підозри.

Водночас територіальні органи соцслужб повинні заздалегідь попереджати переселенців про намір відвідати їх з метою перевірки.

Як зазначили у відомстві, працівники соцслужб мусять робити попередження, адже неприпустима жодна дискримінація внутрішніх переселенців.

"Людей повинні попереджати. Вони не зобов’язані 24/7 перебувати вдома, щоб не втратити грошову допомогу від держави, яка їм дуже необхідна", — наголошують у Мінреінтеграції.

Якщо упродовж 10 днів людина не прибула в орган соцзахисту для проходження ідентифікації, буде припинене надання допомоги на проживання вже з наступного місяця. Гроші за період, коли виплату було припинено не повернуть. Поновити виплати можна на наступний місяць тільки після належного проходження ідентифікації.

Йдеться про кошти на проживання у розмірі 2 тис. грн на дорослу людину та 3 тис. грн на дітей чи особу з інвалідністю.

Згортання програми допомоги ВПО

Раніше в уряді заявили, що розглядають можливе переформатування надання допомоги на проживання внутрішнім переселенцям. Її планують зробити більш адресною.

Причиною часткового згортання програми допомоги ВПО є дефіцит коштів, передбачених на такі видатки бюджетом.

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли про ситуацію із виплатами внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Днями повідомлялося, що гроші переселенцям знову затримують.

Раніше ми писали, що в українському уряді розповіли про деякі нюанси під час працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Йдеться про підтвердження професійної кваліфікації.