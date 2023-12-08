Жилищные субсидии — ПФУ рассказал, кому грозит потеря помощи зимой

Коммунальные платежки. Фото: kyivgaz.ua

В Пенсионном фонде Украины напоминают, что некоторые украинцы рискуют лишиться жилищных субсидий на коммунальные услуги. Речь идет о тех, кто продолжает накапливать долги.

Об этом рассказали в Департаменте пенсионного обеспечения, страховых выплат, жилищных субсидий и льгот ПФУ.

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Кто может потерять субсидию

По словам директора Департамента Елены Охрименко, есть определенные требования к тем, кто имеет задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Помощь отменят, если задолженность превысит сумму 680 гривен и если период непогашения больше трех месяцев.

Она подчеркнула, что ПФУ право на субсидию может оставить только в случае, если человек заключил договор о реструктуризации или погасил долг, обжаловал в суде.

То есть речь идет о таких случаях:

есть документальное подтверждение уплаты задолженности. Получатель субсидии должен передать в ПФУ документы, подтверждающие, что он ничего не должен поставщикам услуг;

есть заключенный договор о реструктуризации долга. В таком случае получатель должен заключить с поставщиком коммунуслуг договор о его реструктуризации, согласно которому обязуется уплатить сумму долга в течение определенного срока;

есть обжалование задолженности в судебном порядке. Получатель субсидии должен предоставить в ПФУ судебное постановление об открытии производства по данному делу.

То есть, чтобы получить жилищную субсидию, даже если есть долг, следует обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства с заявлением о назначении помощи. К заявлению следует добавить также документы, подтверждающие наличие долга и основания для исключения из расчета субсидии.

Какие правила предоставления субсидии зимой

Согласно решению правительства, субсидию назначают, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение одного месяца после отмены.

В этом году размер субсидии в неотапливаемый сезон может достигать 1,7 тыс. грн.

Для расчета субсидий как среднемесячный совокупный доход граждан учитывают следующие периоды:

когда субсидия назначается не с начала отопительного или неотапливаемого сезона — за два квартала, предшествующие месяцу перед месяцем обращение за назначением пособия по оплате коммуналки;

когда субсидия назначается с начала неотапливаемого периода — за третий и четвертый кварталы предыдущего календарного года.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве социальной политики напомнили, за какой период учитываются доходы граждан для начисления жилищной субсидии.

Также мы писали, что Пенсионный фонд Украины дал разъяснение о возможности оформления жилищной субсидии для оплаты коммунальных услуг лицами, работающими на полставки.