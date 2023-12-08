Житлові субсидії — ПФУ розповів, кому загрожує втрата допомоги взимку

Комунальні платіжки. Фото: kyivgaz.ua

У Пенсійному фонді України нагадують, що деякі українці ризикують втратити житлові субсидії на комунальні послуги. Йдеться про тих, хто продовжує накопичувати борги.

Про це розповіли у Департаменті пенсійного забезпечення, страхових виплат, житлових субсидій та пільг ПФУ.

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Хто може втратити субсидію

За словами директорки Департаменту Олени Охріменко, є певні вимоги щодо тих, хто має заборгованість за житлово-комунальні послуги. Допомогу скасують, якщо борг перевищить суму 680 гривень і якщо період непогашення більше трьох місяців.

Вона наголосила, що ПФУ право на субсидію може лишити тільки у випадку, якщо людина уклала договір про реструктуризацію або ж погасила борг, оскаржила в суді.

Тобто йдеться про такі випадки:

є документальне підтвердження сплати заборгованості. Одержувач субсидії повинен передати у ПФУ документи, які б підтверджували, що він нічого не винен постачальникам послуг;

є укладений договір про реструктуризацію боргу. У такому випадку одержувач повинен укласти з постачальником комунпослуг договір про його реструктуризацію, згідно з яким зобов'язується сплатити суму боргу упродовж певного терміну;

є оскарження заборгованості у судовому порядку. Одержувач субсидії повинен надати у ПФУ судову ухвалу про відкриття провадження у даній справі.

Тобто, щоб отримати житлову субсидію, навіть якщо є борг, потрібно звернутися у відділення Пенсійного фонду за місцем проживання із заявою про призначення допомоги. До заяви треба додати також документи, що підтверджують наявність боргу та підстави для виключення із розрахунку субсидії.

Які правила надання субсидії взимку

Згідно з рішенням уряду, субсидію призначають, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини до завершення воєнного стану та протягом одного місяця після скасування.

Цьогоріч розмір субсидії в неопалюваний сезон може сягати 1,7 тис. грн.

Для розрахунку субсидій як середньомісячний сукупний дохід громадян враховують наступні періоди:

коли субсидія призначається не з початку опалювального чи неопалювального сезону — за два квартали, які передують місяцю перед місяцем звернення за призначенням допомоги з оплати комуналки;

коли субсидія призначається із початку неопалювального періоду — за третій та четвертий квартали попереднього календарного року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Міністерстві соціальної політики нагадали, за який період враховуються доходи громадян для нарахування житлової субсидії.

Також ми писали, що Пенсійний фонд України дав роз’яснення щодо можливості оформлення житлової субсидії для оплати комунальних послуг особами, які працюють на пів ставки.