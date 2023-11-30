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С декабря действуют новые правила заполнения платежек по уплате налогов

30 ноября 2023 21:27
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Новые правила заполнения налоговых платежек
Работа с документами. Фото: sud.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

С 1 декабря 2023 года при уплате налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование заполнение поля "Назначение платежа" будет осуществляться по-новому, исключительно в структурированной форме.

Об этом сообщает Главное управление Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.

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Налоговики акцентируют внимание на заполнении реквизита "Фактический плательщик" при уплате налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное социальное страхование, а именно:

  1. при уплате физическим лицом через кассу и/или терминалы самообслуживания в обязательном порядке указывается информация о плательщике, уплачивающем налоги;
  2. при уплате юридическим лицом за свои обособленные подразделения, представительства следует указать информацию о подразделениях и представительствах как налогоплательщиках.

Напомним, с 1 января 2024 года размеры единого соцвзноса (ЕСВ) и ставки единого налога, которые должны уплачивать физлица-предприниматели, будут обновлены. Это произойдет в результате изменения показателей, от которых они зависят, что подразумевается Государственным бюджетом-2024.

Так, в Государственный бюджет-2024 заложены новые показатели минимальной зарплаты и прожиточного минимума:

— минимальная зарплата должна повыситься с 6,7 тыс. гривен:

  • в январе 2024-го — до 7,1 тыс. гривен;
  • в апреле 2024-го — до 8 тыс. гривен.

— прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3028 гривен.

Согласно этим показателям, с 1 января физлица-предприниматели будут платить ЕСВ и ставку единого налога на следующем уровне:

Для ФЛП первой группы:

  • ЕСВ повысится до 1,56 тыс. гривен (доля 22% от минимальной зарплаты);
  • единый налог — до 302,8 гривны (доля 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц);

Для ФЛП второй группы:

  • ЕСВ поднимут до 1,56 тыс. гривен (22% от минимальной зарплаты);
  • единый налог — до 1,42 тыс. гривен (20% от уровня минимальной зарплаты);

Для ФЛП третьей группы:

  • ЕСВ повысится до 1,56 тыс. гривен (22% от уровня минимальной зарплаты);
  • единый налог — ставка на уровне 5% дохода, или 3% дохода при уплате НДС.

Максимальная база начисления ЕСВ — 15 размеров минимальной зарплаты, поэтому максимально ФЛП будет платить ЕСВ с 1 января — 23,43 тыс. гривен (7,1 тыс. х 15 х 22%).

Тем временем украинскому бизнесу, который добросовестно платит налоги, упростили механизм регистрации налоговых накладных.

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