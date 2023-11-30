Новые правила заполнения налоговых платежек

С декабря действуют новые правила заполнения платежек по уплате налогов
С 1 декабря 2023 года при уплате налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование заполнение поля "Назначение платежа" будет осуществляться по-новому, исключительно в структурированной форме.
Об этом сообщает Главное управление Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.
Как правильно заполнять налоговые платежки
Налоговики акцентируют внимание на заполнении реквизита "Фактический плательщик" при уплате налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное социальное страхование, а именно:
- при уплате физическим лицом через кассу и/или терминалы самообслуживания в обязательном порядке указывается информация о плательщике, уплачивающем налоги;
- при уплате юридическим лицом за свои обособленные подразделения, представительства следует указать информацию о подразделениях и представительствах как налогоплательщиках.
Напомним, с 1 января 2024 года размеры единого соцвзноса (ЕСВ) и ставки единого налога, которые должны уплачивать физлица-предприниматели, будут обновлены. Это произойдет в результате изменения показателей, от которых они зависят, что подразумевается Государственным бюджетом-2024.
Так, в Государственный бюджет-2024 заложены новые показатели минимальной зарплаты и прожиточного минимума:
— минимальная зарплата должна повыситься с 6,7 тыс. гривен:
- в январе 2024-го — до 7,1 тыс. гривен;
- в апреле 2024-го — до 8 тыс. гривен.
— прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3028 гривен.
Согласно этим показателям, с 1 января физлица-предприниматели будут платить ЕСВ и ставку единого налога на следующем уровне:
Для ФЛП первой группы:
- ЕСВ повысится до 1,56 тыс. гривен (доля 22% от минимальной зарплаты);
- единый налог — до 302,8 гривны (доля 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц);
Для ФЛП второй группы:
- ЕСВ поднимут до 1,56 тыс. гривен (22% от минимальной зарплаты);
- единый налог — до 1,42 тыс. гривен (20% от уровня минимальной зарплаты);
Для ФЛП третьей группы:
- ЕСВ повысится до 1,56 тыс. гривен (22% от уровня минимальной зарплаты);
- единый налог — ставка на уровне 5% дохода, или 3% дохода при уплате НДС.
Максимальная база начисления ЕСВ — 15 размеров минимальной зарплаты, поэтому максимально ФЛП будет платить ЕСВ с 1 января — 23,43 тыс. гривен (7,1 тыс. х 15 х 22%).
Тем временем украинскому бизнесу, который добросовестно платит налоги, упростили механизм регистрации налоговых накладных.
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