Аналитик Мэтью Хайленд рассказал, при каком условии биткоин обновит исторический максимум

Монеты биткоин. Фото иллюстративное: иpanthermedia/vostock-photo

Курс биткоина может обновить исторический максимум. Чтобы это произошло, криптовалюта должна преодолеть барьер сопротивления на отметке 67,5 тысячи долларов.

Об этом в субботу, 4 мая, написал в соцсети Х (ранее Twitter) аналитик Мэтью Хайленд.

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IF не может пойти вверх через $67.5k в некотором случае это, держащееся в предстоящем месяце, может быть, не для нижней части схемы записки.



Это должно быть великой установкой, чтобы представить свою leg up: pic.twitter.com/vxSUuM9MWC — Matthew Hyland (@MatthewHyland_) May 4, 2024

Какие прогнозы касательно роста стоимости биткоина сделал аналитик

Мэтью Хайленд отметил, что покупатели не смогут с первой попытки взять штурмом барьер в 67,5 тысяч долларов. В таком случае цена скорректируется, после чего снова пойдет вверх. На графике появится бычий паттерн, а в результате стоимость криптовалюты побьет мартовский рекорд, достигнув к концу мая по меньшей мере 80 тысяч долларов.

"Если мы сразу не пробьем преграду на уровне 67,5 тысячи долларов, то в течение месяца на графике сформируется реверсивный паттерн (перевернутая голова и плечи, которые мы часто видим). Эта структура станет отличной базой для восходящего движения", — говорится в сообщении Хайленда.

Напомним, биткоин-аналитик Вилли Ву считает, что биткоин будет стоить миллион долларов. Такой цены криптовалюта может достигнуть к 2035 году.

Также мы сообщали о том, что аналитики банка Standart Chartered прогнозируют подешевение биткоина до 50 тысяч долларов.