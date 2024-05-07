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При каком условии курс биткоина обновит максимум — мнение аналитика

7 мая 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Аналитик Мэтью Хайленд рассказал, при каком условии биткоин обновит исторический максимум
Монеты биткоин. Фото иллюстративное: иpanthermedia/vostock-photo
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Курс биткоина может обновить исторический максимум. Чтобы это произошло, криптовалюта должна преодолеть барьер сопротивления на отметке 67,5 тысячи долларов.

Об этом в субботу, 4 мая, написал в соцсети Х (ранее Twitter) аналитик Мэтью Хайленд.

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Мэтью Хайленд отметил, что покупатели не смогут с первой попытки взять штурмом барьер в 67,5 тысяч долларов. В таком случае цена скорректируется, после чего снова пойдет вверх. На графике появится бычий паттерн, а в результате стоимость криптовалюты побьет мартовский рекорд, достигнув к концу мая по меньшей мере 80 тысяч долларов.

"Если мы сразу не пробьем преграду на уровне 67,5 тысячи долларов, то в течение месяца на графике сформируется реверсивный паттерн (перевернутая голова и плечи, которые мы часто видим). Эта структура станет отличной базой для восходящего движения", — говорится в сообщении Хайленда.

Напомним, биткоин-аналитик Вилли Ву считает, что биткоин будет стоить миллион долларов. Такой цены криптовалюта может достигнуть к 2035 году.

Также мы сообщали о том, что аналитики банка Standart Chartered прогнозируют подешевение биткоина до 50 тысяч долларов.

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