За январь Чехия не импортировала ни одного кубометра российского газа
За январь этого года Чехия не импортировала ни одного кубометра российского газа. Страна заменила его поставками из Норвегии, Бельгии и Нидерландов.
Об этом сообщает министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.
-
В Херсонской области увеличилось количество пострадавших после вражеского обстрела
-
Батареи хватит на 5 дней: какой смартфон на рынке держит зарядку лучше всего
-
Яндекс менее российский, чем Google: почему Рогозин раскритиковал российский поисковик
-
В ЕС возмущены, что Украина получает аплодисменты, а не боеприпасы
-
На Одесчине у мужчины в руках взорвалась граната
-
"Россия использует сексуальное насилие как оружие войны": Костин пообщался с Алисией Кернс
-
Песков рассказал, о чем будет говорить путин Федеральному собранию
-
Оккупанты обстреляли Херсонскую область: погибли три человека, ранены дети
-
Весна уже рядом: народный синоптик рассказала, когда наступит потепление
-
Одесская мэрия погасила кредиты в 2 миллиарда гривен
Подробности
"Большую часть нашего газоснабжения составлял российский газ, и именно его мы импортировали отсюда до закрытия газопровода "Северный поток". Однако после закрытия "Северного потока" российские поставки через Германию были заменены газом из Норвегии, а также сжиженным природным газом из Бельгии и Нидерландов", — рассказал Сикела.
Он опубликовал инфографику, в которой говорится, что ранее Чехия импортировала из россии до 97% газа. За последние пять месяцев доля снизилась до 2,2%. Йозеф Сикела подчеркнул, что переломным моментом стало закрытие "Северного потока".
"С тех пор, как газопровод "Северный поток" был закрыт, газ из россии может поступать к нам только через Словакию. А оттуда с сентября прошлого года до конца января поступило лишь 2,2% от общего объема импорта. В январе это был даже не кубометр. Мы обходимся поставками газа через Германию", — добавил министр.
Напомним, россии после развязанной войны в Украине могут навсегда закрыть двери на рынок Европы для экспорта газа. А для того, чтобы построить достаточное количество трубопроводов в странах Азии, понадобится минимум десять лет.