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За январь Чехия не импортировала ни одного кубометра российского газа

19 февраля 2023 13:55
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
За январь Чехия не импортировала ни одного кубометра российского газа
Ранее Чехия импортировала из рф до 97% газа
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

За январь этого года Чехия не импортировала ни одного кубометра российского газа. Страна заменила его поставками из Норвегии, Бельгии и Нидерландов.

Об этом сообщает министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.

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Подробности

"Большую часть нашего газоснабжения составлял российский газ, и именно его мы импортировали отсюда до закрытия газопровода "Северный поток". Однако после закрытия "Северного потока" российские поставки через Германию были заменены газом из Норвегии, а также сжиженным природным газом из Бельгии и Нидерландов", — рассказал Сикела.

Он опубликовал инфографику, в которой говорится, что ранее Чехия импортировала из россии до 97% газа. За последние пять месяцев доля снизилась до 2,2%. Йозеф Сикела подчеркнул, что переломным моментом стало закрытие "Северного потока".

Импорт газа

"С тех пор, как газопровод "Северный поток" был закрыт, газ из россии может поступать к нам только через Словакию. А оттуда с сентября прошлого года до конца января поступило лишь 2,2% от общего объема импорта. В январе это был даже не кубометр. Мы обходимся поставками газа через Германию", — добавил министр.

Напомним, россии после развязанной войны в Украине могут навсегда закрыть двери на рынок Европы для экспорта газа. А для того, чтобы построить достаточное количество трубопроводов в странах Азии, понадобится минимум десять лет.

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