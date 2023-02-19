За січень Чехія не імпортувала жодного кубометра російського газу

Раніше Чехія імпортувала з рф до 97% газу

За січень цього року Чехія не імпортувала жодного кубометра російського газу. Країна замінила його постачаннями з Норвегії, Бельгії та Нідерландів.

Про це повідомляє міністр промисловості й торгівлі Чехії Йозеф Сікела.

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"Більшу частину нашого газопостачання становив російський газ, і саме його ми імпортували звідси до закриття газопроводу "Північний потік". Однак після закриття "Північного потоку" російські поставки через Німеччину були замінені газом з Норвегії, а також скрапленим природним газом з Бельгії та Нідерландів", — розповів Сікела.

Він опублікував інфографіку, в якій йдеться, що раніше Чехія імпортувала з Росії до 97% газу. За останні п'ять місяців частка знизилась до 2,2%. Йозеф Сікела наголосив, що переломним моментом стало закриття "Північного потоку".

"Відтоді, як газопровід "Північний потік" був закритий, газ з Росії може надходити до нас лише через Словаччину. А звідти з вересня минулого року до кінця січня надійшло лише 2,2% від загального обсягу імпорту. У січні це був навіть не кубометр. Ми обходимося поставками газу через Німеччину", — додав міністр.

Нагадаємо, росії після розв'язаної війни в Україні можуть назавжди закрити двері на ринок Європи для експорту газу. А для того, щоб збудувати достатню кількість трубопроводів в країнах Азії, знадобиться щонайменше десять років.