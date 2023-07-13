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Отберут до 50%: как не потерять часть пенсии

13 июля 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Отберут до 50% — как не потерять часть пенсии
Человек пенсионного возраста. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские пенсионеры могут потерять до 50% от общего размера пенсии в соответствии с законодательством. Для этого должны быть соответствующие судебные решения или другие документы.

Об этом информирует Focus.ua.

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Что предусматривает законодательство

ПФУ имеет право списывать деньги с пенсионеров-должников на основании решения исполнительной службы или частного исполнителя. Речь идет о любом долге гражданина: вовремя непогашенные кредиты, штрафы за нарушение ПДД.

По законодательству вычет из пенсионных выплат может составлять 20-50%. С суммы пенсии могут удержать наибольшую долю в случае:

  • задолженности по алиментам;
  • на возмещение ущерба из-за хищения имущества предприятий;
  • на покрытие возмещения ущерба, причиненного увечьем или другим вредом для здоровья;
  • на возврат начисленных неправомерно чрезмерных сумм заработной платы.

При этом сократиться размер пенсионных выплат может только в случае, если у гражданина нет других средств на банковских счетах или нет имущества, достаточного для покрытия долга в полном объеме.

В случае других видов взысканий предполагается потеря не более 20% пенсии.

В частности, пенсионера могут лишить части выплат, если не сообщит органам Пенсионного фонда Украины (ПФУ) о трудоустройстве.

Так, если гражданин начал получать пенсионные выплаты, однако при этом возобновил трудовую или занялся бизнесом, то должен известить об этом факте специалистов Пенсионного фонда. На это отводится всего 10 дней.

Также это можно сделать, подав соответствующее заявление дистанционно через личный кабинет на портале е-услуг Пенсионного фонда. Для этого требуется квалифицированная электронная подпись (КЭП).

Если это не сделать, существует риск потерять пенсию, а переплаченные деньги придется вернуть в бюджет.

Даже если человек не захочет возвращать денежные средства, их спишут с последующей суммы начисленной пенсии. ПФУ разрешается высчитать 20% от пенсии.

Также следует добавить, что суд признал неконституционными нормы законодательства, предусматривающие возможность отчисления до 50% пенсии в виде взыскания с должника. Однако в случае, если гарантированная выплата после отчисления будет ниже прожиточного минимума.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине с 1 июля в третий раз за текущий год повысили выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.

Также сообщалось, что украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.

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