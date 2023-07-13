Заберуть до 50% — як не втратити частину пенсії

Людина пенсійного віку. Фото: УНІАН

Українські пенсіонери можуть втратити до 50% від загального розміру пенсії, згідно із законодавством. Для цього мають бути відповідні судові рішення чи інші документи.

Про це інформує Focus.ua.

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Що передбачає законодавство

ПФУ має право списувати гроші з пенсіонерів-боржників на підставі рішення виконавчої служби чи приватного виконавця. Йдеться про будь-який борг громадянина: вчасно непогашені кредити, штрафи за порушення правил дорожнього руху.

За законодавством, вирахування з пенсійних виплат може становити 20-50%. З суми пенсії можуть утримати найбільшу частку у випадку:

заборгованості за аліментами;

на відшкодування збитків через розкрадання майна підприємств;

на покриття відшкодування збитків, завданих каліцтвом чи іншою шкодою для здоров’я;

на повернення нарахованих неправомірно надмірних сум заробітної платні.

При цьому скоротитися розмір пенсійних виплат може тільки у випадку, якщо у громадянина немає інших коштів на банківських рахунках чи немає майна, достатнього для покриття боргу у повному обсязі.

У разі інших видів стягнень передбачається втрата не більше 20% пенсії.

Зокрема, пенсіонера можуть позбавити частини виплат, якщо не повідомить в органи Пенсійного фонду України (ПФУ) про працевлаштування.

Так, якщо громадянин почав одержувати пенсійні виплати, проте при цьому поновив трудову чи зайнявся бізнесом, то має сповістити про цей факт фахівців Пенсійного фонду. На це відводиться лише 10 днів.

Також це можна зробити, подавши відповідну заяву дистанційно — через особистий кабінет на порталу е-послуг Пенсійного фонду. Для цього потрібен кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Якщо це не зробити, то існує ризик втратити пенсію, а переплачені гроші доведеться повернути до бюджету.

Навіть якщо людина не захоче повертати кошти, їх спишуть із подальшої суми нарахованої пенсії. ПФУ дозволяється вираховувати 20% з пенсії.

Також варто додати, що суд визнав неконституційними норми законодавства, що передбачають можливість відрахування до 50% пенсії як стягнення з боржника. Проте у разі, якщо гарантована виплата після відрахування буде нижча за прожитковий мінімум.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні з 1 липня втретє за поточний рік підвищили виплати пенсіонерам. Йдеться про планову індексацію на близько 20% для кількох категорій громадян.

Також повідомлялося, що український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.