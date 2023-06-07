Запрет экспорта агропродукции в ЕС — Украина требует компенсации

Вицепремьер Ольга Стефанишина. Фото: google.com

В Европейском Союзе (ЕС) приняли решение о дальнейшем ограничении импорта некоторой украинской агропродукции. В свою очередь, Украина будет настаивать на компенсации ущерба.

Об этом рассказала вице-премьер Ольга Стефанишина, пишет УНН.

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Согласно новому решению Еврокомиссии, украинские производители не смогут поставлять несколько видов продукции в пять государств-членов ЕС до 15 сентября. В то же время пообещали постепенную отмену ограничений. 5 июня заканчивалось действие предыдущего постановления ЕС.

Речь идет о запрете свободного обращения пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника из Украины в Болгарии, Польше, Румынии, Венгрии, Словакии. Продукцию можно только перевозить транзитом по территориям этих стран. Причина — жалобы местных фермеров на засилье на рынке дешевой украинской продукции, что отрицательно сказывается на прибылях.

Реакция украинской стороны

По мнению Ольги Стефанишиной, ограничение следует расценивать как перекрытие кислорода, которое будет иметь последствия на глобальном уровне. Поэтому Киев собирается настаивать на компенсации нанесенного ущерба от указанного запрета.

"В условиях полномасштабной войны России против Украины, когда граница с ЕС является фактически единственным надежным путем для украинского экспорта, ограничение - это как перекрытие кислорода, последствия будут ощутимы не только в Украине, но и в ЕС, и в глобальном измерении", — отметила она.

Стефанишина добавила, что планируют работать с партнерами по урегулированию ситуации и недопущению подобного в будущем.

Что еще стоит знать

Напомним, российская делегация снова отказала в регистрации входящего флота для участия в зерновой инициативе. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле объявил о невозможности составления инспекционного плана на 1 июня.

Кроме того, украинские порты и зерновая инициатива являлись основными темами рабочей поездки Президента Украины, Владимира Зеленского, в Одесскую область. На совещании, состоявшемся под его руководством, обсуждались актуальные вопросы состояния портовой инфраструктуры, реализации зерновой инициативы и развития альтернативных логистических маршрутов для экспорта украинской продукции.