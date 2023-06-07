Заборона експорту агропродукції у ЄС — Україна вимагає компенсації

Віцепремʼєрка Ольга Стефанішина. Фото: google.com

У Європейському Союзі (ЄС) ухвалили рішення про подальше обмеження імпорту деякої української агропродукції. Своєю чергою, Україна наполягатиме на компенсації збитків.

Про це розповіла віцепремʼєрка Ольга Стефанішина, пише УНН.

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Обмеження імпорту агропродукції до ЄС

Згідно з новим рішенням Єврокомісії, українські виробники не зможуть поставляти кільки видів продукції до п'яти держав-членів ЄС до 15 вересня. Водночас, пообіцяли поступове скасування обмежень. 5 червня закінчувалася дія попередньої ухвали ЄС.

Йдеться про заборону вільного обігу пшениці, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику з України у Болгарії, Польщі, Румунії, Угорщині, Словаччині. Продукцію можна лише перевозити транзитом територіями цих країн. Причина — нарікання місцевих фермерів на засилля на ринку дешевої української продукції, що негативно позначається на прибутках.

Реакція української сторони

На думку Ольги Стефанішиної, обмеження слід розцінювати як перекриття кисню, яке матиме наслідки на глобальному рівні. Тому Київ збирається наполягати на компенсації завданих збитків від зазначеної заборони.

"В умовах повномасштабної війни Росії проти України, коли кордон з ЄС є фактично єдиним надійним шляхом для українського експорту, обмеження - це як перекриття кисню, наслідки будуть відчутними не тільки в Україні, але і в ЄС, і в глобальному вимірі", — зауважила вона.

Стефанішина додала, що планують працювати з партнерами над врегулюванням ситуації та недопущенням подібного у майбутньому.

Що ще варто знати

Нагадаємо, російська делегація знову відмовила в реєстрації вхідного флоту для участі в зерновій ініціативі. Спільний координаційний центр (СКЦ) в Стамбулі оголосив про неможливість складання інспекційного плану.

Крім того, українські порти та зернова ініціатива були основними темами робочої поїздки Президента України, Володимира Зеленського, на Одещину. На нараді, яка відбулась під його керівництвом, обговорювалися актуальні питання стану портової інфраструктури, реалізації зернової ініціативи та розвитку альтернативних логістичних маршрутів для експорту української продукції.