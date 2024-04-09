Нацбанк усилит защиту банков от киберугроз — детали

Защита банков от киберугроз — Нацбанк сделал важный шаг
Национальный банк Украины (НБУ) продолжил сотрудничество с Министерством финансов США в целях защиты банковского и финансового сектора от киберугроз. Речь идет о подписании меморандума о взаимодействии и сотрудничестве в сфере кибербезопасности.
Об этом сообщается на сайте Центробанка.
Детальнее о сотрудничестве в сфере кибербезопасности
Как сообщает пресс-служба НБУ, подписанный документ предусматривает пролонгирование сотрудничества, ставшее итогом предварительных договоренностей по поддержке Украины в сфере кибербезопасности.
Согласно документу, американская сторона будет оказывать Нацбанку всестороннюю помощь. Это должно укрепить дальнейшее развитие возможностей киберзащиты банковского и финансового секторов страны.
В частности, документ призван:
- реализовать механизмы обмена данными в области кибербезопасности и актуальных киберугроз;
- помочь в дальнейшем развитии Центра киберзащиты Нацбанка;
- разработать и реализовать меры поддержки НБУ по кибербезопасности в банковском и финансовом секторах страны.
Глава НБУ Андрей Пышный выразил благодарность коллегам из Министерства финансов США за поддержку в повышении потенциала киберустойчивости финансовой системы Украины, укреплении ее способности в вопросе реагирования на соответствующие киберинциденты.
По его убеждению, сотрудничество Нацбанка и Министерства финансов позволит в дальнейшем поддерживать эффективную систему защиты финучреждений от киберугроз, обеспечивать устойчивость финансовых рынков. Это особенно важно в условиях военного положения.
"Укрепление кибербезопасности и совместное противодействие актуальным киберугрозам крайне важны для стабильной и непрерывной работы украинского финансового сектора. Особенно актуален этот вопрос в условиях гибридной войны, которую уже третий год РФ ведет против Украины в дополнение к полномасштабной военной агрессии", — добавил глава НБУ.
Что еще стоит знать
Напомним, по данным НБУ, в Украине резко возросло количество незаконных действий с платежными карточками с последующим убытком. В 2023 году показатель увеличился на четверть и составил 272 тыс. операций.
Также известно, что украинские банки в рамках финансового мониторинга могут заблокировать счета и разорвать сотрудничество с клиентами. Обнародованы основные нарушения, из-за которых можно лишиться доступа к собственным деньгам.
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