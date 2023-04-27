Закупки продуктов для армии – цены в е-системе Prozorro не перестали удивлять

Электронная система публичных закупок Prozorro. Фото: prozorro.gov.ua

В Украине с 24 апреля 2023 года информацию о закупках продуктов для армии публикуют в электронной системе Prozorro. Хотя решение обнародовать такую информацию приняли после скандала с завышенными ценами для воинских частей, стоимость продуктов не перестала удивлять.

Об этом сообщают "Наші гроші".

Читайте также:

Цены в е-системе Prozorro

Как выяснили журналисты, одна из частей Главного управления разведки покупает продукты дешевле, чем Министерство обороны Украины после корректировки завышенных цен.

В частности, информацию обнародовала военная часть А1225, являющаяся частью обеспечения ГУР.

Для разведчиков закупили рыбу минтай по 69 грн/кг, тогда как Минобороны приобрело практически вдвое дороже по 120 грн/кг. При этом это наименьшая стоимость по всем контрактам, в том числе и на поставку продовольствия военным, дислоцированным в Киеве.

Другие цены на продукты в закупках ГУР тоже дешевле, чем в магазинах. Так, рис покупают по 26 грн/кг, а оборонное ведомство — по 59 грн/кг, морковь — по 12 грн/кг, а Минобороны — по 28 грн/кг.

Источник: Наші гроші

Что предшествовало

Зимой 2023 года в украинском оборонном ведомстве разразился "пищевой" скандал — в публичное пространство попала информация о том, что Минобороны осуществляло закупки продуктов, в том числе яиц, которые по ценам в разы превышали реальные. Общая сумма контракта в обнародованных копиях соглашений на поставку продовольствия достигала 13 миллиардов гривен.

После этого депутаты Верховной Рады поддержали обнародование стоимости закупок для армии в электронной системе Prozorro. Законопроект №8381 о введении прозрачности в оборонных закупках был принят в целом.

Напомним, что работники ГБР совместно с НАБУ сообщили новое подозрение бывшему заместителю министра обороны Украины и бывшему и.о. директора Департамента государственных закупок и снабжение материальными ресурсами Минобороны Украины. Они наживались на покупке продуктов для армии.