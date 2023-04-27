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Закупівлі продуктів для армії: ціни у е-системі Prozorro не перестали дивувати

27 квітня 2023 13:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Закупівлі продуктів для армії — ціни у е-системі Prozorro не перестали дивувати
Електронна система публічних закупівель Prozorro. Фото: prozorro.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні з 24 квітня 2023 року інформацію про закупівлі продуктів для армії публікують в електронній системі Prozorro. Хоч рішення оприлюднити таку інформацію ухвалили після скандалу із завищеними цінами для військових частин, вартість продуктів не перестала дивувати.

Про це повідомляють "Наші гроші".

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Ціни в е-системі Prozorro

Як з'ясували журналісти, одна з частин Головного управління розвідки купує продукти дешевше, ніж Міністерство оборони України після корегування завищених цін.

Зокрема, інформацію оприлюднила військова частина А1225, що є частиною забезпечення ГУР.

Для розвідників закупили рибу минтай по 69 грн/кг, тоді як Міноборони придбало практично удвічі дорожче — по 120 грн/кг. При цьому це найменша вартість за всіма контрактами, зокрема і на поставку харчів військовим, що дислоковані у Києві.

Інші ціни на продукти у закупівлях ГУР теж дешевші, ніж в магазинах. Так, рис купують по 26 грн/кг, а оборонне відомство — по 59 грн/кг, моркву — по 12 грн/кг, а Міноборони — по 28 грн/кг.

ціни

Джерело: Наші гроші

Що передувало

Взимку 2023 року в українському оборонному відомстві вибухнув "харчовий" скандал — у публічний простір потрапила інформація про те, що Міноборони здійснювало закупівлі продуктів, зокрема яєць, які за цінами в рази перевищували реальні. Загальна сума контракту в оприлюднених копіях угод на постачання продовольства сягала 13 мільярдів гривень.

Після цього депутати Верховної Ради підтримали оприлюднення вартості закупівель для армії в електронній системі Prozorro. Законопроєкт №8381 про запровадження прозорості в оборонних закупівлях ухвалили у цілому.

Нагадаємо, що працівники ДБР спільно з НАБУ повідомили нову підозру колишньому заступнику міністра оборони України та колишньому т.в.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони України. Вони наживались на закупівлі продуктів для армії.

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