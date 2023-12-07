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Закупки в Prozorro — заказчиков заставят работать по-новому

7 декабря 2023 08:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тендеры в Prozorro будут проходить по-новому — как теперь будут работать заказчики
Проведение торгов. Фото: unison.kh.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В электронной системе государственных закупок Prozorro заказчики заработают по-новому. Они начнут обосновывать целесообразность закупок.

Об этом говорится на Правительственном портале.

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Обоснование целесообразности закупок

Как отмечают в Министерстве экономики, такое нововведение призвано улучшить коммуникацию заказчиков и государства с обществом во время военного положения, ведь позволит заблаговременно объяснить соответствующую потребность в объявлении торгов. В системе Prozorro появится для этого дополнительное поле.

"Несоответствие многих закупок условиям военного времени вызывает справедливое раздражение в обществе, поэтому очевидно, что эта сфера должна двигаться к максимальной обоснованности потребностей. Надеемся, что заказчики будут активно восполнять обоснование", — пояснили в ведомстве.

Заказчики могут редактировать текст, однако изменения будут сохраняться в истории. Функция доступна для любых закупок, без привязки к стоимости, предмету или типу процедуры.

Ознакомиться с обоснованием можно на странице тендера в подпункте "Перейти к обоснованию и плану закупки".

Что будут прописывать в обоснованиях

У заказчиков будет возможность указать в поле любые сведения, которые сочтут важными. Также смогут при необходимости добавить ссылку на соответствующие документы. В частности, смогут указать:

  • почему закупку необходимо осуществить именно сейчас;
  • для чего требуется соответствующая закупка;
  • как поможет предприятию осуществлять деятельность;
  • какую пользу принесет закупка обществу.

При этом важно не путать такой инструмент с обоснованием ожидаемой цены по постановлению правительства №710 или обоснованием заключения прямого договора вне системы Prozorro по постановлению №1178.

"У заказчиков появился инструмент, который позволит заранее объяснить обществу, в чем важность их закупки. Потому что сейчас они могут иметь аргументированные потребности, но вынуждены объяснять их уже реагируя на критику пост-фактум", — добавили в ГП "Прозорро".

Что еще стоит знать

Напомним, Антимонопольный комитет Украины создал Государственный реестр заговорщиков на аукционах. Речь идет о тех, кто наказан по закону "О защите экономической конкуренции".

Также мы писали, что ранее в системе торгов Prozorro обнародовали тендеры по закупкам на 15,18 млрд гривен. В частности, на ремонт дорог потратят 13% от средств на все закупки.

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