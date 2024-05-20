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Заработать до 70 000 грн в месяц — горячая вакансия на фабрике суши в Польше

20 мая 2024 03:43
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Актуальные вакансии на предприятиях Польши для украинцев в 2024 году. Работа за границей без опыта, без знания языка
Работницы на линии суши. Фото иллюстративное: PR-imo
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

На фабрике суши в Польше срочно ищут работников на производственные процессы и упаковку суши. Знания языка и опыт работы не обязательны. Работодатель обещает обеспечить жильем и платить до 7 000 злотых в месяц (около 70 тыс. грн).

Эту вакансию опубликовали в воскресенье, 19 мая, на сайте поиска работы Razem work.

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Вакансия для украинцев на фабрике суши в Польше. Фото: скриншот razem.work

График работы на фабрике суши в Познани

Производство находится в польском городе Познань. Работник может выбрать продолжительность смены: минимально — 8 часов, максимально —12 часов в день. Есть дневные и ночные смены.

Обязанности работников:

  • работа на производстве и упаковке суши (процессы автоматизированы);
  • работа на линии (добавлять в упаковки соусы/палочки; контроль качества; упаковка готовой продукции).

На фабрике суши обещают обеспечить жильем. Есть транспорт, отвозящий рабочих с работы домой и наоборот.

Работа для украинцев за границей

Напомним, украинцам предлагают работу на автомобильных стоянках в Нидерландах. Есть рабочие места в Роттердаме, Амстердаме, Гааге и других городах. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 2 500 евро ежемесячно. Также в Нидерландах ищут няню для ребенка на зарплату 3 000 евро.

Польша
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