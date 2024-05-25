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Заработок до 80 000 грн и бесплатная еда — украинцев приглашают на производство кебаба в Польше

25 мая 2024 03:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Заработок до 80 000 грн и бесплатная еда — украинцев приглашают на производство кебаба в Польше
Мужчина готовит кебабы. Фото: tomato.ua/ru/lviv/restaurants/kebab-shef
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Срочно требуются работники на изготовление кебаба вблизи польской Варшавы. Работодатель предоставляет жилье и бесплатное питание, а также обещает почасовую оплату труда до 27,7 злотого/час, что составляет около 280 грн. В общей сложности таким образом можно заработать до 80 тыс. грн.

Соответствующая вакансия размещена на сайте Razem.work в четверг, 23 мая.

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Вакансия на производство кебаба в Польше. Фото: скриншот

Работник на изготовление кебаба в Польше

Ищут работников в город Блоне, в 35 км от Варшавы. Работать нужно 5-6 дней, смена составляет 8-12 часов — 6.00-14.00/18.00 — продукция и 16.00-22.00 уборка.

За час работы работодатель обещает 21 злотый нетто на руки, для студентов до 26 лет — 27,70 злотого.

Компания предоставляет места для проживания. Оплата за коммунальные услуги и жилье — 800 злотых в месяц, доезд на работу — 150 злотых в месяц.

В обязанности работников входит:

  • Подготовка продукции к сортировке: подвешивание куриных ножек в машину, контроль обработанной продукции (проверка, чтобы в ножке не осталось кости, в случае обнаружения — устранение).
  • Сортировка, контроль качества мяса, упаковка и взвешивание готовой продукции, маркировка упаковок.
  • Прожарка кебаба: мясо жарится на специальных вешалках, после чего падает на ленту и наш работник убирает недостатки и упаковывает в контейнер.
  • Уборка на производстве.
  • Транспортировка готовой продукции по складу.

Работа для украинцев за границей

Напомним, что состав брендовой одежды Shein в Польше приглашает украинцев на работу. Нужны рабочие на маркировку, упаковку и сортировку вещей. Оплата труда почасовая — около 250 грн. В месяц можно заработать до 75 000 грн.

Также мы сообщали, что у Польши возник дефицит работников на сезонных работах. Украинцы, которые традиционно собирали клубнику на польских полях, отправились в другое место. Известно, с чем это связано.

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