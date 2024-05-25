Заробіток до 80 000 грн і безплатна їжа — українців запрошують на виробництво кебаба в Польщі

Чоловік готує кебаби. Фото: tomato.ua/ua/lviv/restaurants/kebab-shef

Терміново потрібні працівники на виготовлення кебаба поблизу польської Варшави. Роботодавець надає житло та безкоштовне харчування, а також обіцяє погодинну оплату праці до 27,7 злотих/годину, що дорівнює близько 280 грн. Загалом таким чином можна заробити до 80 тис. грн.

Відповідна вакансія розміщена на сайті Razem.work у четвер, 23 травня.

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Працівник на виготовлення кебаба в Польщі

Шукають працівників у місто Блоне, що за 35 км від Варшави. Працювати потрібно 5-6 днів, зміна становить 8-12 годин — 6.00-14.00/18.00- продукція та 16.00-22.00 прибирання.

За годину праці роботодавець обіцяє 21 злотий нетто на руки, для студентів до 26 років — 27,70 злотих.

Компанія надає місця для проживання. Оплата за комунальні послуги та житло — 800 злотих в місяць, доїзд до роботи — 150 злотих на місяць.

До обов'язків працівників входить:

Підготовка продукції до сортування: підвішування курячих ніжок в машину, контроль обробленої продукції (перевірка, щоб в ніжці не залишилося кістки, в разі виявлення — усунення).

Сортування, контроль над якістю м'яса, упаковка і зважування готової продукції, маркування упаковок.

Прожарювання кебаба: м'ясо смажиться на спеціальних вішалках, після чого падає на стрічку і наш працівник прибирає недоліки та упаковує в контейнер.

Прибирання на виробництві.

Транспортування готової продукції по складу.

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, що склад брендового одягу Shein у Польщі запрошує українців на роботу. Потрібні робітники на маркування, пакування та сортування речей. Оплата праці погодинна — близько 250 грн. За місяць можна заробити до 75 000 грн.

Також ми повідомляли, що в Польщі виник дефіцит працівників на сезонних роботах. Українці, які традиційно збирали полуницю на польських полях, подалися деінде. Відомо, з чим це пов'язано.