Актуальні вакансії на підприємствах Польщі для українців у 2024 році. Робота за кордоном без досвіду, без знання мови

До 75 000 гривень на місяць — склад Shein у Польщі набирає працівників
Склад брендового одягу Shein у Польщі запрошує на роботу українців — чоловіків, жінок і сімейні пари. Зокрема, потрібні робітники на маркування, пакування та сортування речей. Оплата праці погодина — 22,40 злотих (близько 250 грн). За місяць можна зароби до 7 500 злотих (75 000 грн). Зарплата видається до 15 числа кожного місяця.
Цю вакансію опубліковали у середу, 22 травня, на сайті пошуку роботи Razem work.
Умови роботи на складі Shein
Склад знаходиться у польському місті Вроцлав. Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування (умова злеценія). Дозволяється брати аванси після двох тижнів роботи (400 злотих).
Працівники складу Shein мають різні обов'язки, серед яких: маркування, пакування, сортування одягу, комплектація замовлення, розпакування товару та перепакування картону.
У компанії обіцяють:
- забезпечити працівників житлом;
- автобус на роботу за рахунок фірми;
- безкоштовний робочий одяг;
- аванси;
- допомогу в подачі на карту побиту.
Робота для українців за кордоном
Нагадаємо, українцям пропонують роботу на кондитерській фабриці Oreo в Німеччині. Потрібні пакувальники. Роботодавець обіцяє платити від 1 800 до 2 500 євро щомісяця. А у Нідерландах шукають няню для немовляти на зарплату 3 000 євро.
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