Актуальні вакансії на підприємствах Польщі для українців у 2024 році. Робота за кордоном без досвіду, без знання мови

Працівниця сканує замовлення на складі одягу. Фото ілюстративне: zagranrabota.com.ua

Склад брендового одягу Shein у Польщі запрошує на роботу українців — чоловіків, жінок і сімейні пари. Зокрема, потрібні робітники на маркування, пакування та сортування речей. Оплата праці погодина — 22,40 злотих (близько 250 грн). За місяць можна зароби до 7 500 злотих (75 000 грн). Зарплата видається до 15 числа кожного місяця.

Цю вакансію опубліковали у середу, 22 травня, на сайті пошуку роботи Razem work.

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Умови роботи на складі Shein

Склад знаходиться у польському місті Вроцлав. Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування (умова злеценія). Дозволяється брати аванси після двох тижнів роботи (400 злотих).

Працівники складу Shein мають різні обов'язки, серед яких: маркування, пакування, сортування одягу, комплектація замовлення, розпакування товару та перепакування картону.

У компанії обіцяють:

забезпечити працівників житлом;

автобус на роботу за рахунок фірми;

безкоштовний робочий одяг;

аванси;

допомогу в подачі на карту побиту.

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, українцям пропонують роботу на кондитерській фабриці Oreo в Німеччині. Потрібні пакувальники. Роботодавець обіцяє платити від 1 800 до 2 500 євро щомісяця. А у Нідерландах шукають няню для немовляти на зарплату 3 000 євро.