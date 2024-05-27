Работа грузчиком свеклы в Литве — свежая вакансия, условия и зарплата

Грузчики. Фото иллюстративное: freepik.com

Мужчинам-украинцам предлагают работу в Литве, в городе Видмантай, возле города Паланга. Нужны грузчики свеклы. Работодатель обещает платить до 1 000 евро ежемесячно.

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Условия и преимущества работы

На работу приглашают мужчин в возрасте до 45 лет. Работать нужно по восемь часов в день. Есть дневные изменения с 06:00 до 14:00 и вечерние смены с 14:00 до 22:00. Ежемесячное количество рабочих часов — 168. В помещениях, где будут работать грузчики, довольно жарко от +25 °С до +30 °С. За час работы будут платить 5–7 евро. В месяц можно заработать 900–1 000 евро.

Работодатель обеспечивает работников бесплатным жильем и транспортом. Платить придется только за коммунальные услуги: 40 евро в месяц. Ножи, рубашки, куртки, перчатки, головные уборы и фирменную обувь выдают бесплатно.

Обязанности работников

В обязанности грузчиков свеклы входит:

упаковка свеклы в коробки (фасовать нужно будет пакеты весом от 250 грамм до 3,5 килограмма, 80% пакетов весят по 500 грамм);

выгрузка пакетов со свеклой из тележек на конвейер в фасовочном цехе;

заталкивание тележек со свекольными пакетами на склад;

транспортировка тележек от автоклава к линии;

выгрузка вареной свеклы с автоклава (работа в перчатках, потому что нужно будет брать горячие лотки).

Работа постоянно будет на пяти должностях. Работодатель отмечает, что это вакансия исключительно для мужчин. Есть определенные нюансы: нужно много ходить, в автоклавах жарко, потому что подносы и свекла горячие, а работать приходится в перчатках.

Напомним, для украинцев есть вакансия на ферме в Эстонии. Нужны скотоводы, которые будут ухаживать за животными. За месяц работы можно заработать 1 100 евро.

Также мы сообщали, что в Польше ищут работников на производство кебаба. В обязанности рабочих будет входить сортировка продукции, прожаривание кебаба, уборка на производстве, транспортировка готовой продукции на склад. Зарплата — до 80 тысяч гривен.