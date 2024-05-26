Робота скотарем на фермі в Естонії — свіжа вакансія, умови та зарплата

Чоловік на фермі біля корів. Фото ілюстративне: freepik.com

Українцям пропонують роботу на фермі у столиці Естонії Таллінн. Потрібні скотарі. Роботодавець обіцяє платити 1 100 євро щомісяця.

Відповідна вакансія розміщена на платформі з пошуку роботи LAYBOARD.COM.

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Скриншот вакансії з LAYBOARD.COM

Обов'язки працівників та переваги

На посаду шукають відповідальних та працьовитих люди. В обов'язки скотарів, які працюватимуть на фермі, входитиме виконання завдань від керівника, допомога з ведення господарства, догляд за тваринами, проведення дезінфекції та чистки обладнання.

Роботодавець безкоштовно забезпечує працівників житлом. Працевлаштування офіційне. Зарплату видаватимуть раз на місяць, однак є можливість отримувати аванси.

Нагадаємо, для українців є вакансія на виробництві кебаба в Польщі. Потрібні люди, які готуватимуть до сортування та сортуватимуть продукцію, прожарюватимуть кебаб, прибиратимуть на виробництві та транспортуватимуть готову продукцію на склад. За місяць роботи можна заробити до 80 тисяч гривень.

Також ми повідомляли про те, що в Польщі шукають працівників для роботи на складі брендового одягу Shein. Зарплата — близько 75 тисяч гривень.