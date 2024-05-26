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Зарплата 1 100 євро — в Естонії шукають людей для роботи на фермі

26 травня 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота скотарем на фермі в Естонії — свіжа вакансія, умови та зарплата
Чоловік на фермі біля корів. Фото ілюстративне: freepik.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Українцям пропонують роботу на фермі у столиці Естонії Таллінн. Потрібні скотарі. Роботодавець обіцяє платити 1 100 євро щомісяця.

Відповідна вакансія розміщена на платформі з пошуку роботи LAYBOARD.COM.

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Скриншот вакансії з LAYBOARD.COM

Обов'язки працівників та переваги

На посаду шукають відповідальних та працьовитих люди. В обов'язки скотарів, які працюватимуть на фермі, входитиме виконання завдань від керівника, допомога з ведення господарства, догляд за тваринами, проведення дезінфекції та чистки обладнання.

Роботодавець безкоштовно забезпечує працівників житлом. Працевлаштування офіційне. Зарплату видаватимуть раз на місяць, однак є можливість отримувати аванси.

Нагадаємо, для українців є вакансія на виробництві кебаба в Польщі. Потрібні люди, які готуватимуть до сортування та сортуватимуть продукцію, прожарюватимуть кебаб, прибиратимуть на виробництві та транспортуватимуть готову продукцію на склад. За місяць роботи можна заробити до 80 тисяч гривень.

Також ми повідомляли про те, що в Польщі шукають працівників для роботи на складі брендового одягу Shein. Зарплата — близько 75 тисяч гривень.

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