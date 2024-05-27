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Зарплата 1 000 євро — в Литві для чоловіків-українців є вакансія вантажників

27 травня 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота вантажником буряка в Литві — свіжа вакансія, умови та зарплата
Вантажники. Фото ілюстративне: freepik.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Чоловікам-українцям пропонують роботу в Литві, у місті Відмантай, біля міста Паланга.Потрібні вантажники буряка. Роботодавець обіцяє платити до 1 000 євро щомісяця.

Відповідна вакансія розміщена на платформі з пошуку роботи LAYBOARD.COM. 

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Скриншот вакансії з LAYBOARD.COM

Умови та переваги роботи

На роботу запрошують чоловіків віком до 45 років. Працювати потрібно по вісім годин на день. Є денні зміни — з 06:00 до 14:00 та вечірні зміни — з 14:00 до 22:00. Щомісячна кількість робочих годин — 168. У приміщеннях, де працюватимуть вантажники, доволі спекотно від +25 °С до +30 °С. За годину роботи платитимуть 5–7 євро. За місяць можна заробити 900–1 000 євро. 

Роботодавець забезпечує працівників безкоштовним житлом і транспортом. Платити доведеться лише за комунальні послуги: 40 євро щомісяця. Ножі, сорочки, куртки, рукавички, головні убори та фірмове взуття видають безкоштовно.

Обов'язки працівників

В обов'язки вантажників буряка входить:

  • пакування буряка в коробки (фасувати потрібно буде пакунки вагою від 250 грамів до 3,5 кілограма, 80% пакетів важать по 500 грамів);
  • вивантаження пакетів із буряком із візків на конвеєр у фасувальному цеху; 
  • заштовхування візків із буряковими пакетами на склад;
  • транспортування візків від автоклава до лінії;
  • вивантаження вареного буряка з автоклава (робота в рукавичках, бо потрібно буде брати гарячі лотки). 

Робота постійно буде на п'ятьох посадах. Роботодавець наголошує, що це вакансія виключно для чоловіків. Є певні нюанси: потрібно багато ходити, в автоклавах спекотно, бо підноси й буряк гарячі, а працювати доводиться в рукавичках.

Нагадаємо, для українців є вакансія на фермі в Естонії. Потрібні скотарі, які доглядатимуть за тваринами. За місяць роботи можна заробити 1 100 євро.

Також ми повідомляли, що в Польщі шукають працівників на виробництво кебаба. В обов'язки робітників входитиме сортування продукції, прожарювання кебаба, прибирання на виробництві, транспортування готової продукції на склад. Зарплата — до 80 тисяч гривень.

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