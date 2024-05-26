Работа скотоводом на ферме в Эстонии — свежая вакансия, условия и зарплата

Зарплата 1 100 евро — в Эстонии ищут людей для работы на ферме
Украинцам предлагают работу на ферме в столице Эстонии Таллин. Нужны скотоводы. Работодатель обещает платить 1 100 евро ежемесячно.
Соответствующая вакансия размещена на платформе поиска работы LAYBOARD.COM.
Обязанности работников и преимущества
На должность ищут ответственных и трудолюбивых людей. В обязанности скотоводов, которые будут работать на ферме, будет входить выполнение заданий от руководителя, помощь по ведению хозяйства, уход за животными, проведение дезинфекции и чистки оборудования.
Работодатель бесплатно снабжает работников жильем. Трудоустройство официальное. Зарплату будут выдавать раз в месяц, однако есть возможность получать авансы.
Напомним, для украинцев есть вакансия на производстве кебаба в Польше. Нужны люди, которые будут готовить к сортировке и сортировать продукцию, прожаривать кебаб, убирать на производстве и транспортировать готовую продукцию на склад. За месяц работы можно заработать до 80 тысяч гривен.
Также мы сообщали о том, что в Польше ищут работников для работы на складе брендовой одежды Shein. Зарплата — около 75 тысяч гривен.
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