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Зарплата 1 100 евро — в Эстонии ищут людей для работы на ферме

26 мая 2024 04:05
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Чекарёва Мария
редактор
Работа скотоводом на ферме в Эстонии — свежая вакансия, условия и зарплата
Человек на ферме возле коров. Фото иллюстративное: freepik.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украинцам предлагают работу на ферме в столице Эстонии Таллин. Нужны скотоводы. Работодатель обещает платить 1 100 евро ежемесячно.

Соответствующая вакансия размещена на платформе поиска работы LAYBOARD.COM.

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Скриншот вакансии с LAYBOARD.COM

Обязанности работников и преимущества

На должность ищут ответственных и трудолюбивых людей. В обязанности скотоводов, которые будут работать на ферме, будет входить выполнение заданий от руководителя, помощь по ведению хозяйства, уход за животными, проведение дезинфекции и чистки оборудования.

Работодатель бесплатно снабжает работников жильем. Трудоустройство официальное. Зарплату будут выдавать раз в месяц, однако есть возможность получать авансы.

Напомним, для украинцев есть вакансия на производстве кебаба в Польше. Нужны люди, которые будут готовить к сортировке и сортировать продукцию, прожаривать кебаб, убирать на производстве и транспортировать готовую продукцию на склад. За месяц работы можно заработать до 80 тысяч гривен.

Также мы сообщали о том, что в Польше ищут работников для работы на складе брендовой одежды Shein. Зарплата — около 75 тысяч гривен.

зарплаты
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