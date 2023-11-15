Работа для слесарей — где предлагают зарплату 120 тыс. грн

Слесарные работы. Фото: Freepik

В Украине ищут слесарей, которым готовы платить до 120 тысяч гривен. Также гарантируют полный социальный пакет.

Об этом говорится на одном из кадровых порталов.

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Работа для слесарей в Украине

Как говорится в описании вакансии, речь идет о работе в должности слесаря в воинской части Вооруженных сил Украины.

"Третий отдел Уманского РТЦК и СП (пгт. Маньковка) срочно ищет специалистов в инженерное подразделение", — сообщают рекрутеры.

Предлагают военную службу по контракту для мужчин и женщин от 21 до 45 лет.

Среди преимуществ — денежное обеспечение стартует от 21 тыс. грн. Максимально можно получить за такую работу в виде денежного вознаграждения 120 тыс. грн.

Также выплачивается единовременная материальная помощь за заключение первого контракта в размере 8-9 прожиточных минимумов.

Предусматриваются выплаты на оздоровление в размере месячного денежного довольствия, единовременная материальная помощь для решения социально-бытовых нужд (при наличии оснований). Полный социальный пакет.

Также предлагается бесплатное медицинское лечение для работника и -50% стоимости для членов семьи.

Работник имеет право на ежегодный отпуск на 30-45 календарных дней с сохранением заработной платы.

Больше о работе

Напомним, в 2024 году работодатели в Украине намерены повысить заработные платы своим подчиненным. О таких планах объявили большинство владельцев бизнесов, являющихся членами Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА).

Также мы писали, что исследование рыночных тенденций в Украине выявило постоянный дефицит специализированных профессионалов, с которыми сталкиваются работодатели при поиске соответствующих кандидатов на открытые позиции. При этом нехватка кадров заставляет работодателей повышать зарплату.