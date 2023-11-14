Робота в Україні — медсестрам пропонують зарплату у 125 тис. грн

Українські фельдшери. Фото: khoda.gov.ua

В Україні шукають на роботу медичних сестер на доволі високу заробітну плату у 125 тисяч гривень. Від кандидатів вимагають наявність досвіду роботи від трьох років за фахом.

Відповідна вакансія розміщена на одному з популярних кадрових порталів.

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Як зазначається в описі вакансії, шукають фельдшера у 12-ту бригаду спеціального призначення Національної гвардії України.

"Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи", — йдеться в оголошенні.

Претендентам обіцяють заробітну плату від 25 тис. до 125 тис. гривень. Передбачаються доплати за перебування у зоні бойових дій у 3,3 тис. гривень за день.

Серед умов роботи на посаді фельдшера:

повна зайнятість;

офіційна мобілізація до завершення воєнного стану чи служба за контрактом;

переведення чинних військових;

у разі виконання завдань в зоні бойових дій передбачена надбавка у 3,3 тис. грн за добу;

профільне навчання.

З-поміж обовʼязків:

невідкладна медична допомога під час евакуації поранених військових;

допомога лікарям у стабілізаційному пункті;

асистування під час навчань медиків підрозділів.

Для роботи вимагають наявність:

середньої медичної освіти;

досвід за спеціальністю від трьох років;

курси з тактичної медицини будуть перевагою;

готовність працювати за міжнародними нормами надання невідкладної меддопомоги.

Джерело: work.ua

Більше про зарплати

Нагадаємо, у 2024 році на бюджетне фінансування Управління справами Апарату Верховної Ради спрямують на 300 млн гривень більше коштів. Сума зросте до 2,95 млрд гривень, зокрема через те, що народним депутатам підвищать виплати.

Також ми писали, що дослідження ринкових тенденцій в Україні виявило постійний дефіцит спеціалізованих професіоналів, з яким стикаються роботодавці під час пошуку відповідних кандидатів на відкриті позиції. При цьому брак кадрів змушує роботодавців підвищувати зарплати.