Робота для слюсарів — де пропонують зарплату 120 тис. грн

Слюсарні роботи. Фото: Freepik

В Україні шукають слюсарів, яким готові платити до 120 тисяч гривень. Також гарантують повний соціальний пакет.

Про це йдеться на одному з кадрових порталів.

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Як зазначається в описі вакансії, йдеться про роботу на посаді слюсаря у військовій частині Збройних сил України.

"Третій відділ Уманського РТЦК та СП (пмт. Маньківка) терміново шукає фахівців в інженерний підрозділ", — повідомляють рекрутери.

Пропонують військову службу за контрактом для чоловіків та жінок від 21 до 45 років.

Серед переваг — грошове забезпечення стартує від 21 тис. грн. Максимально можна отримати за таку роботу вигляді грошової винагороди 120 тис. грн.

Також виплачують одноразову матеріальну допомогу за укладання першого контракту у розмірі 8−9 прожиткових мінімумів.

Передбачаються виплати на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення, одноразова матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових потреб (за наявності підстав). Повний соціальний пакет.

Також пропонують безкоштовне медичне лікування для працівника та -50% вартості для членів родини.

Робітник має право на щорічну відпустку на 30-45 календарних днів зі збереженням заробітної плати.

Більше про роботу

Нагадаємо, у 2024 році роботодавці в Україні мають намір підвищити заробітні плати своїм підлеглим. Про такі плани оголосили більшість власників бізнесів, які є членами Європейської бізнес-асоціації (ЄБА).

Також ми писали, що дослідження ринкових тенденцій в Україні виявило постійний дефіцит спеціалізованих професіоналів, з яким стикаються роботодавці під час пошуку відповідних кандидатів на відкриті позиції. При цьому брак кадрів змушує роботодавців підвищувати зарплати.