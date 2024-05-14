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Зарплата 3 000 евро — на сырном заводе в Италии есть вакансия для украинцев

14 мая 2024 04:05
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Чекарёва Мария
редактор
Работа на сырном заводе в Италии — свежая вакансия, условия и зарплата
Работник сырного завода. Фото иллюстративное: freepik.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украинцам предлагают работу на сырном заводе в итальянском городе Парма. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и питанием и платить 3 000 евро ежемесячно.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы LAYBOARD.com.

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Скриншот ваканcии с LAYBOARD.com

Условия работы

Требуются работники для полной занятости. За месяц можно будет заработать 3 000 евро.

В обязанности работников будет входить:

  • поддержание чистоты на предприятии;
  • участие в процессе производства сыра;
  • упаковка и маркировка готовой продукции.

Требования к работникам и преимущества

Нужны люди от 19 до 58 лет, которые быстро учатся и хотят работать на производстве сыра.

Работодатель предоставляет жилье, питание и официальное трудоустройство. Коллектив, в котором придется работать, дружный. Опыт работы и знание языка не требуются.

Напомним, в польском городе Мелец нужны рабочие в теплице с помидорами. Работодатель обещает платить 20 злотых, то есть около 200 гривен, в час.

Также мы писали о том, что для украинцев есть работа на ферме в Эстонии. Нужны люди, которые будут собирать клубнику, малину, голубику или горох. В месяц работы можно заработать 2 000 евро.

Италия
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заграница
зарплата
сыр
производство

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