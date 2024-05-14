Работа на сырном заводе в Италии — свежая вакансия, условия и зарплата

Зарплата 3 000 евро — на сырном заводе в Италии есть вакансия для украинцев
Украинцам предлагают работу на сырном заводе в итальянском городе Парма. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и питанием и платить 3 000 евро ежемесячно.
Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы LAYBOARD.com.
Условия работы
Требуются работники для полной занятости. За месяц можно будет заработать 3 000 евро.
В обязанности работников будет входить:
- поддержание чистоты на предприятии;
- участие в процессе производства сыра;
- упаковка и маркировка готовой продукции.
Требования к работникам и преимущества
Нужны люди от 19 до 58 лет, которые быстро учатся и хотят работать на производстве сыра.
Работодатель предоставляет жилье, питание и официальное трудоустройство. Коллектив, в котором придется работать, дружный. Опыт работы и знание языка не требуются.
Напомним, в польском городе Мелец нужны рабочие в теплице с помидорами. Работодатель обещает платить 20 злотых, то есть около 200 гривен, в час.
Также мы писали о том, что для украинцев есть работа на ферме в Эстонии. Нужны люди, которые будут собирать клубнику, малину, голубику или горох. В месяц работы можно заработать 2 000 евро.
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