Работа на сырном заводе в Италии — свежая вакансия, условия и зарплата

Работник сырного завода. Фото иллюстративное: freepik.com

Украинцам предлагают работу на сырном заводе в итальянском городе Парма. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и питанием и платить 3 000 евро ежемесячно.

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Скриншот ваканcии с LAYBOARD.com

Условия работы

Требуются работники для полной занятости. За месяц можно будет заработать 3 000 евро.

В обязанности работников будет входить:

поддержание чистоты на предприятии;

участие в процессе производства сыра;

упаковка и маркировка готовой продукции.

Требования к работникам и преимущества

Нужны люди от 19 до 58 лет, которые быстро учатся и хотят работать на производстве сыра.

Работодатель предоставляет жилье, питание и официальное трудоустройство. Коллектив, в котором придется работать, дружный. Опыт работы и знание языка не требуются.

Напомним, в польском городе Мелец нужны рабочие в теплице с помидорами. Работодатель обещает платить 20 злотых, то есть около 200 гривен, в час.

Также мы писали о том, что для украинцев есть работа на ферме в Эстонии. Нужны люди, которые будут собирать клубнику, малину, голубику или горох. В месяц работы можно заработать 2 000 евро.