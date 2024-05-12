Актуальні вакансії на підприємствах Естонії для українців у 2024 році. Робота за кордоном без досвіду, без знання мови

Від 2 000 євро на місяць — підробіток для українців в Естонії
Українським жінкам пропонують роботу за кордоном — на фермі в Естонії. Потрібно збирати полуницю, малину, лохину або горох. Заробіток залежить від виробітку і становить в середньому 2 000 євро на місяць.
Цю вакансію опубліковали у четвер, 9 травня, у фейсбук-групі "Робота за кордоном".
Робота з середини червня до кінця серпня
Естонська агрофірма обіцяє офіційне працевлаштування на сезонну роботу з середини червня до кінця серпня. Всього на ферму потрібні 18 працівників. Є різні види праці:
- збір полуниці — 50-90 євроцентів за кілограм (до 38 грн);
- збір малини, лохини — 1 євро за кілограм (43 грн);
- збір гороха — 60 євроцентів за кілограм (25 грн);
- прополка, збір ревеня — 5 євро за годину (215 грн).
Роботодавець забезпечує житлом. Будиночок розрахований на 3-4 людини.
"Комфортні котеджи: загальна кухня, холодильники в доміку, пралки, електроплити, гаряча вода, посуд, сауна", — написано в оголошенні.
Робота для українців за кордоном
Нагадаємо, українцям пропонують роботу на логістичному складі Kit Kat у столиці Чехії Празі. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити від 2 600 євро щомісяця. Також є вакансії у супермаркетах в Італії — потрібно пакувати яблука.
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