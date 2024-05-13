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Заробіток від 4 000 злотих на місяць — помідорна вакансія у Польщі

13 травня 2024 03:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Актуальні вакансії на підприємствах Польщі для українців у 2024 році. Робота за кордоном без досвіду, без знання мови
Жінка збирає помідори у теплиці. Фото ілюстративне: personalwork.com.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Польщі шукають працівників для роботи у теплицях з помідорами. Роботодавець обіцяє тільки денні зміни, по 10-12 годин. Ставка — 20 злотих за годину (близько 200 грн). 

Цю вакансію опубліковали у неділю, 12 травня, у фейсбук-групі "Робота за кордоном"

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Вакансія для українців, робота в теплицях Польщі. Фото: скриншот Facebook/Робота за кордоном

Робота для жінок до 60 років 

В описі вакансії вказано, що компанія набирає жінок на збір помідорів у теплицях міста Мелець, що на півдні Польщі. 

"Житло надають безкоштовно. Дають аванси кожного тижня. Зарплата на руки", — зазначено в оголошенні.

Українкам, які готові працювати, пропонують організований виїзд зі Львова 15 та 20 травня 2024 року.

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, українцям пропонують роботу на логістичному складі Kit Kat у столиці Чехії Празі. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити від 2 600 євро щомісяця. Також є вакансії у супермаркетах в Італії — потрібно пакувати яблука

Польща
робота
вакансії
помідори
теплиця

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