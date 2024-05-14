Робота на сирному заводі в Італії — свіжа вакансія, умови та зарплата

Працівник сирного заводу. Фото ілюстративне: freepik.com

Українцям пропонують роботу на сирному заводі в італійському місті Парма. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом та харчуванням і платити 3 000 євро щомісяця.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансії з LAYBOARD.com

Умови роботи

Потрібні працівники для повної зайнятості. За місяць можна буде заробити 3 000 євро.

В обов'язки працівників входитиме:

підтримування чистоти на підприємстві;

участь у процесі виробництва сиру;

пакування й маркування готової продукції.

Вимоги до працівників та переваги

Потрібні люди віком від 19 до 58 років, які швидко навчаються та мають бажання працювати на виробництві сиру.

Роботодавець надає житло, харчування та офіційне працевлаштування. Колектив, в якому доведеться працювати, дружній. Досвід роботи та знання мови не потрібні.

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