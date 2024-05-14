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Зарплата 3 000 євро — на сирному заводі в Італії є вакансія для українців

14 травня 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота на сирному заводі в Італії — свіжа вакансія, умови та зарплата
Працівник сирного заводу. Фото ілюстративне: freepik.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Українцям пропонують роботу на сирному заводі в італійському місті Парма. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом та харчуванням і платити 3 000 євро щомісяця.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансії з LAYBOARD.com

Умови роботи

Потрібні працівники для повної зайнятості. За місяць можна буде заробити 3 000 євро.

В обов'язки працівників входитиме:

  • підтримування чистоти на підприємстві;
  • участь у процесі виробництва сиру;
  • пакування й маркування готової продукції.

Вимоги до працівників та переваги

Потрібні люди віком від 19 до 58 років, які швидко навчаються та мають бажання працювати на виробництві сиру.

Роботодавець надає житло, харчування та офіційне працевлаштування. Колектив, в якому доведеться працювати, дружній. Досвід роботи та знання мови не потрібні.

Нагадаємо, у польському місті Мелець потрібні робітники в теплиці з помідорами. Роботодавець обіцяє платити 20 злотих, тобто близько 200 гривень, за годину.

Також ми писали про те, що для українців є робота на фермі в Естонії. Потрібні люди, які збиратимуть полуницю, малину, лохину або горох. За місяць роботи можна заробити 2 000 євро.

Італія
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сир
виробництво

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